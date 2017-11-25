- هند صبري: الجمهور التونسي معتاد على المشاهد الجريئة
- "السلطانة هويام" تعلن خطوبتها على مذيع مصري
- كن مستعدا لمفاجآت عام 2018 مع تنبؤات العرافة فانغا
- لا تقلق على سلامتك العقلية.. أن تتحدث مع نفسك أمر جيد
- طعمه جيد لكن الأفضل ألا تعرف مكوناته.. مخبز فنلندي يطرح رغيفاً هو الأول من نوعه في العالم
- الجمعة السوداء في سيناء.. التفاصيل الكاملة لاستباحة مسجد الروضة وتصفية المصلين في سابقة من نوعها بتاريخ مصر
- لبنان يبحث عن حلّ لأزمة الإستقالة... وأحد المخارج: تغيير الحكومة
- حزب الله المستفيد الأبرز من التوتر بين القوات والمستقبل
- الحريري قد يحاور «حزب الله» لـ «التوافق»
- الحريري: لا أريد أزمات مع أحد.. وعون: لدينا وطن يتعامل مع غيره بندية
- مطعم النسيم يطفىء شمعته الأولى بحضور مطرب لبنان وأستراليا وجدي حماد
- مصر والارهاب: النكاية بعد سقوط التمكين
- محمد بن سلمان : خامنئي هتلر والحريري مسلم سنّي لن يمنح غطاء لحزب الله.. طهران : أمراء آل سعود عملاء لإسرائيل ورفضوا الحوار ويقودون السعودية للإنهيار
- لبنان يَمضي في «الهبوط الهادئ» بانتظار المَخرج الآمِن
- أستراليا: دار الفتوى تدين بشدة التفجير الإرهابي الغاشم بمسجد الروضة بالعريش
- هكذا قرأت «القوات» الإستقالة بأسبابها وأهدافها والأبعاد
- القوات: مستقبليّون ينجرّون وراء حزب الله
- توقعات الأبراج ليوم November 25, 2017
- «عبَر الزلزال».. لكن لا حراك حكومياً في مرحلة التريّث
- قصّة «تسوية التريّث» من بدايتها وإلى الآن
- رفع أسعار الفوائد... ما لهُ وما عليه
- برّي: في السيارة أعدنا تجديد الحكومة
- أن تكون قوياً
- هكذا نجا لبنان...
- لبنان
طعمه جيد لكن الأفضل ألا تعرف مكوناته.. مخبز فنلندي يطرح رغيفاً هو الأول من نوعه في العالم
بلغت مساعي مخبز فنلندي للتجديد في منتجاته مدىً غير معتاد؛ إذ طرح، الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ما وصفه بأول رغيف في العالم تدخل الحشرات بإنتاجه!
ويحتوي الرغيف الذي يُصنع من مسحوق صراصير الليل المجففة والطحين والبذور، على نسبة من البروتين أكثر من الخبز العادي بفضل مسحوق الحشرات. ويحتوي الرغيف الواحد على نحو 70 صرصوراً ويباع بما يصل إلى (3.99 يورو) توازي (4.72 دولار) مقارنة مع 2 إلى 3 يوروات للرغيف العادي.
وقال مدير المخبز: "يقدم للمستهلك مصدراً جيداً للبروتين، ويمنحه وسيلة سهلة لاعتياد الأطعمة المعتمدة على الحشرات".
وفي العديد من الدول الغربية تزايد الاهتمام بالحشرات كمصدر للبروتين؛ بسبب زيادة المطالبات بالاعتماد على مصادر إضافية للغذاء وبمعاملة الحيوانات بطريقة أكثر رحمة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، انضمت فنلندا إلى 5 دول أوروبية أخرى؛ هي: بريطانيا وهولندا وبلجيكا والنمسا والدنمارك، في السماح بتربية وتسويق الحشرات لاستخدامها في الطعام.
وقالت سارة، وهي طالبة من هلسنكي، بعد أن تذوقت المنتج الجديد: "لا أشعر بالفرق... طعمه مثل الخبز العادي".
وأكل الحشرات أمر شائع في أغلب أنحاء العالم. وقدرت الأمم المتحدة العام الماضي أن ملياري شخص على الأقل يتناولون الحشرات، وأن ما لا يقل عن 1900 نوع من الحشرات تُستخدم كطعام.
وفي الدول الغربية، بدأت الحشرات الصالحة للأكل جذب الاهتمام في أسواق راقية، خاصة بين من يبحثون عن أغذية خالية من الجلوتين أو يريدون حماية البيئة؛ إذ تستهلك تربية الحشرات أرضاً ومياهاً وتغذية أقل من تربية الحيوانات.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
هند صبري: الجمهور التونسي معتاد على المشاهد ...الكاتب:
-
"السلطانة هويام" تعلن خطوبتها على مذيع مصري ...الكاتب:
-
كن مستعدا لمفاجآت عام 2018 مع تنبؤات ...الكاتب:
-
لا تقلق على سلامتك العقلية.. أن تتحدث ...الكاتب:
-
طعمه جيد لكن الأفضل ألا تعرف مكوناته.. ...الكاتب:
-
الجمعة السوداء في سيناء.. التفاصيل الكاملة لاستباحة ...الكاتب:
-
لبنان يبحث عن حلّ لأزمة الإستقالة... وأحد ...الكاتب:
-
حزب الله المستفيد الأبرز من التوتر بين ...الكاتب:
-
الحريري قد يحاور «حزب الله» لـ «التوافق» ...الكاتب:
-
الحريري: لا أريد أزمات مع أحد.. وعون: ...الكاتب:
-
مطعم النسيم يطفىء شمعته الأولى بحضور مطرب ...الكاتب:
-
مصر والارهاب: النكاية بعد سقوط التمكين ...الكاتب:
-
محمد بن سلمان : خامنئي هتلر والحريري ...الكاتب:
-
لبنان يَمضي في «الهبوط الهادئ» بانتظار المَخرج ...الكاتب:
-
أستراليا: دار الفتوى تدين بشدة التفجير الإرهابي ...الكاتب:
-
هكذا قرأت «القوات» الإستقالة بأسبابها وأهدافها والأبعاد ...الكاتب:
-
القوات: مستقبليّون ينجرّون وراء حزب الله ...الكاتب:
-
توقعات الأبراج ليوم November 25, 2017 ...الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- طعمه جيد لكن الأفضل ألا تعرف مكوناته.. مخبز فنلندي يطرح رغيفاً هو الأول من نوعه في العالم
- الجمعة السوداء في سيناء.. التفاصيل الكاملة لاستباحة مسجد الروضة وتصفية المصلين في سابقة من نوعها بتاريخ مصر
- سنثأر بقوة غاشمة.. السيسي يتوعّد منفذي تفجير مسجد الروضة الذي راح ضحيته 235 قتيلا و109 جرحى
- مذبحة المصلين بـ"الروضة".. جمعة دامية في سيناء.. 85 قتيلاً وعشرات الجرحى في تفجير مسجد بالعريش
- الجثث تملأ المسجد.. الصور الأولية لضحايا الهجوم على المصلين في العريش.. والسيسي يعقد اجتماعاً أمنياً عاجلاً
- ترامب غَدرَ استخباراته.. مسؤول إسرائيلي: ترامب خاننا وأفشى لروسيا عن عملية معقدة لتل أبيب في سوريا
- بن سلمان: الحريري لن يواصل تغطية حكومة تخضع لـ”حزب الله”
- «الحرس الثوري» يتعهد زيادة دعم الحوثيين
- من ألف أسرة يهودية إلى 6.5 مليون يهودي... كيف وصل الإسرائيليون إلى أرض فلسطين؟
- ليس سريا للغاية.. الموساد والكوماندوز الإسرائيلي عملا في سوريا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)