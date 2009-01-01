- بن سلمان لنيويورك تايمز: في عهد النبي محمد انتشرت المسارح الموسيقية وكان هناك اختلاطٌ بين الرجال والنساء
- هكذا أنقذت عائلة الحريري.. إبنها سعد
- "الحالة الثالثة" تصريف أعمال رهن الالتزامات واشنطن تبلغ الحريري تمسكها بالاستقرار
- قلق كوراني من توجه شركات الاسمنت لزيادة عامل استثمارها
- كيف أنقذَ برّي الحريري؟
- صمت الـLBCI.. هل تُرك مارسيل غانم وحيداً!
- سَرقَ مرجعيّته بـ4.5 مليون دولار!
- الانتخابات: في مكان القيد وبلا بطاقة بيومترية
- هند صبري: الجمهور التونسي معتاد على المشاهد الجريئة
- "السلطانة هويام" تعلن خطوبتها على مذيع مصري
- كن مستعدا لمفاجآت عام 2018 مع تنبؤات العرافة فانغا
- لا تقلق على سلامتك العقلية.. أن تتحدث مع نفسك أمر جيد
- طعمه جيد لكن الأفضل ألا تعرف مكوناته.. مخبز فنلندي يطرح رغيفاً هو الأول من نوعه في العالم
- الجمعة السوداء في سيناء.. التفاصيل الكاملة لاستباحة مسجد الروضة وتصفية المصلين في سابقة من نوعها بتاريخ مصر
- لبنان يبحث عن حلّ لأزمة الإستقالة... وأحد المخارج: تغيير الحكومة
- حزب الله المستفيد الأبرز من التوتر بين القوات والمستقبل
- الحريري قد يحاور «حزب الله» لـ «التوافق»
- الحريري: لا أريد أزمات مع أحد.. وعون: لدينا وطن يتعامل مع غيره بندية
- مطعم النسيم يطفىء شمعته الأولى بحضور مطرب لبنان وأستراليا وجدي حماد
- مصر والارهاب: النكاية بعد سقوط التمكين
- محمد بن سلمان : خامنئي هتلر والحريري مسلم سنّي لن يمنح غطاء لحزب الله.. طهران : أمراء آل سعود عملاء لإسرائيل ورفضوا الحوار ويقودون السعودية للإنهيار
- لبنان يَمضي في «الهبوط الهادئ» بانتظار المَخرج الآمِن
- أستراليا: دار الفتوى تدين بشدة التفجير الإرهابي الغاشم بمسجد الروضة بالعريش
- هكذا قرأت «القوات» الإستقالة بأسبابها وأهدافها والأبعاد
- القوات: مستقبليّون ينجرّون وراء حزب الله
بن سلمان لنيويورك تايمز: في عهد النبي محمد انتشرت المسارح الموسيقية وكان هناك اختلاطٌ بين الرجال والنساء
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن عهد النبي محمد قد شهد اختلاطاً بين الرجال والنساء وكان هناك مسارح موسيقية، في محاولة منه لإعادة تعديل الصورة الذهنية عن السعودية التي توصف بالتشدد منذ عقود.
وقال ولي العهد السعودي في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أجراها الصحفي الشهير توماس فريدمان "كانت هُناك مسارحُ موسيقية في أيام الرسول محمد، وكان هُناك اختلاطٌ بين الرجال والنساء، واحترامٌ للمسيحيين واليهود في شبه الجزيرة العربية".
ويقول فريدمان عن المقابلة الأولى لبن سلمان عقب احتجاز عشرات الأمراء والوزراء " ييدو أنَّ محمد بن سلمان -الذي درس القانون ونشأ في مؤسسة عائلته للتعليم والرعاية الاجتماعية- في مهمةٍ لإعادة الإسلام المعتدل إلى البلاد. ولم يقتصر الأمر على كبح سلطة الشرطة الدينية السعودية التي عُرِفَت بتعنيف السيدات إذا كشفوا أي شبرٍ من أجسادهن، بل سمح للنساء أيضاً بقيادة السيارات".
ويضيف فريدمان الذي بدا في حواره مؤيداً لبن سلمان في قراراته تجاه تعديل صورة الإسلام "أعطاني محمد بن سلمان تعليماتٍ كالتالي: "لا تكتب أنَّنا "نُعيد تفسير" الإسلام، بل "نُعيد" الإسلام إلى أصوله، وأهم أدواتنا في ذلك هيَ سُنَّة الرسول و(الحياة اليومية) في السعودية ما قبل عام 1979".
ويضيف فريدمان في حديثة عن أجواء المقابلة التي أجريت في قصر العائلة بالرياض متحدثاً عن أحد وزراء ولي العهد السعودي الذي كان حاضراً "أخرج أحد وزرائه هاتفه النقَّال وأراني صوراً وفيديوهاتٍ عبر موقع يوتيوب للسعودية في خمسينيات القرن الماضي، كانت النساء فيها مكشوفات الرأس، يرتدين تنوراتٍ ويسِرن مع الرجال في العلن، كذلك كانت تُقام الحفلات الغنائية وتوجد دورٌ للسينما. كانت السعودية لا تزال آنذاك مكاناً تقليدياً معتدلاً، لكن ليس مكاناً يُحظَر فيه المرح، وهو ما حدث بعد عام 1979".
ورغم أن فريدمان أشار إلى انه مازال هناك شوطٌ طويلٌ ينتظر السعودية قبل أن تقترب من أيِّ شيءٍ يشبه المعايير الغربية لحرية الرأي وحقوق المرأة إلا أنه أعرب عن اندهاشه لما حدث في المملكة إذ يمكنك الآن -على حد تعبيره- الاستماع إلى حفلات الموسيقى الكلاسيكية في الرياض، وأنَّ مغنِّي موسيقى الكانتري توبي كيث قد أقام حفلاً للرجال فقط هُنا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حيثُ غنَّى باللهجة السعودية أيضاً، وأنَّ مغنِّية السوبرانو اللبنانية هبة طوجي ستكون بين أول المغنِّيات النساء ممَّن سيُؤدين في حفلٍ للنساء فقط هُنا في السادس من ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويضيف فريدمان "قال لي محمد بن سلمان إنَّه قد تقرَّر للتو أن يُسمَح للنساء بارتياد الملاعب وحضور مباريات كرة القدم. وقد أذعن رجال الدين السعوديون كُلياً لهذا القرار".
وتطرق بن سلمان في المقابلة إلى الحديث عن احتجاز الأمراء نافياً أن يكون الهدف من الحملة انتزاع سلطة موضحاً أن العديد من الأعضاء البارزين المحتجزين في الفندق كانوا قد أعلنوا بالفعل ولاءهم له على حد قوله.
وأضاف بن سلمان "لقد عانى بلدنا كثيراً من الفساد بدايةً من الثمانينيات حتى اليوم. ووفقاً لحساباتٍ أجراها خبراؤنا، استولى الفساد على ما يقرب من 10% من مجموع الإنفاق الحكومي سنوياً، من أعلى المستويات إلى أدناها. وعلى مر السنين، أطلقت الحكومة أكثر من "حربٍ على الفساد"، وفشلت كلها. لماذا؟ لأنَّ جميعها بدأ من أسفل إلى أعلى".
وأضاف بن سلمان "كل ملياردير أو أمير مشتبهٍ فيه أُلقي القبضُ عليه وعُرض عليه خياران: "أريناهم جميع الملفات التي لدينا، وبمجرد أن رأوها وافق 95% منهم على إجراء تسوية"، وهو ما يعني تسليم أموالهم أو أسهم أعمالهم إلى خزينة الدولة السعودية".
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
بن سلمان لنيويورك تايمز: في عهد النبي ...الكاتب:
-
هكذا أنقذت عائلة الحريري.. إبنها سعد ...الكاتب:
-
"الحالة الثالثة" تصريف أعمال رهن الالتزامات واشنطن ...الكاتب:
-
قلق كوراني من توجه شركات الاسمنت لزيادة ...الكاتب:
-
كيف أنقذَ برّي الحريري؟ ...الكاتب:
-
صمت الـLBCI.. هل تُرك مارسيل غانم وحيداً! ...الكاتب:
-
سَرقَ مرجعيّته بـ4.5 مليون دولار! ...الكاتب:
-
الانتخابات: في مكان القيد وبلا بطاقة بيومترية ...الكاتب:
-
هند صبري: الجمهور التونسي معتاد على المشاهد ...الكاتب:
-
"السلطانة هويام" تعلن خطوبتها على مذيع مصري ...الكاتب:
-
كن مستعدا لمفاجآت عام 2018 مع تنبؤات ...الكاتب:
-
لا تقلق على سلامتك العقلية.. أن تتحدث ...الكاتب:
-
طعمه جيد لكن الأفضل ألا تعرف مكوناته.. ...الكاتب:
-
الجمعة السوداء في سيناء.. التفاصيل الكاملة لاستباحة ...الكاتب:
-
لبنان يبحث عن حلّ لأزمة الإستقالة... وأحد ...الكاتب:
-
حزب الله المستفيد الأبرز من التوتر بين ...الكاتب:
-
الحريري قد يحاور «حزب الله» لـ «التوافق» ...الكاتب:
-
الحريري: لا أريد أزمات مع أحد.. وعون: ...الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- بن سلمان لنيويورك تايمز: في عهد النبي محمد انتشرت المسارح الموسيقية وكان هناك اختلاطٌ بين الرجال والنساء
- طعمه جيد لكن الأفضل ألا تعرف مكوناته.. مخبز فنلندي يطرح رغيفاً هو الأول من نوعه في العالم
- الجمعة السوداء في سيناء.. التفاصيل الكاملة لاستباحة مسجد الروضة وتصفية المصلين في سابقة من نوعها بتاريخ مصر
- سنثأر بقوة غاشمة.. السيسي يتوعّد منفذي تفجير مسجد الروضة الذي راح ضحيته 235 قتيلا و109 جرحى
- مذبحة المصلين بـ"الروضة".. جمعة دامية في سيناء.. 85 قتيلاً وعشرات الجرحى في تفجير مسجد بالعريش
- الجثث تملأ المسجد.. الصور الأولية لضحايا الهجوم على المصلين في العريش.. والسيسي يعقد اجتماعاً أمنياً عاجلاً
- ترامب غَدرَ استخباراته.. مسؤول إسرائيلي: ترامب خاننا وأفشى لروسيا عن عملية معقدة لتل أبيب في سوريا
- بن سلمان: الحريري لن يواصل تغطية حكومة تخضع لـ”حزب الله”
- «الحرس الثوري» يتعهد زيادة دعم الحوثيين
- من ألف أسرة يهودية إلى 6.5 مليون يهودي... كيف وصل الإسرائيليون إلى أرض فلسطين؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)