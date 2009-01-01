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المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي, شؤون اسرائيلية

مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: نجري حوارا متواصلا مع 12 سفيرا مسلما وعربيا

آخر تحديث: منذ 12 من الدقائق
المصدر: al-masdar
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: نجري حوارا متواصلا مع 12 سفيرا مسلما وعربيا
مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة عن يسار نتنياهو (GPO)

مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، عشية إحياء مرور 70 عاما على قرار التقسيم لموقع Ynet: الأجواء في أروقة الأمم المتحدة تغيرّت، مَن كانوا يتهربون من لقائنا في الماضي، يصافحوننا اليوم ويمازحوننا

كشف مندوب إسرائيل في الأمم المحتدة، داني دانون، اليوم الاثنين، لموقع Ynet الإسرائيلي أنه يجري حوارا "هادئا" حسب وصفه، مع سفراء عرب ومسلمين من 12 دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وذلك في مقابلة خاصة عشية احتفال إسرائيل بمرور 70 عاما على قرار التقسيم الذي تبنيه الأمم المحتدة عام 1947.

 

وأضاف المندوب الذي ينتمي سياسيا إلى حزب "ليكود"، الأجواء في أروقة الأمم المتحدة باتت مختلفة عن الماضي. فخلافا للأيام التي كان فيها مندوب إسرائيل معزولا ولا أحد يتحدث معه، حتى أن بعضهم كان يتهرب من لقائه، الآن كثيرون هم الممثلون الذي يتحدثون معه ويمازحونه ويصافحونه. وتابع "مع جزء من هؤلاء السفراء كان هناك تعاونا خلف الكواليس وقمنا بمبادرات مشتركة".

 

وأوضح دانون "إنهم لا يصوتون لصالحنا. لكننا نقيم معهم علاقات متواصلة. يدور الحديث عن 12 دولة مسلمة وبينهم دول عربية أصحبت تدرك أهمية العلاقات مع إسرائيل. مرة كنا مستبعدين من نقاشات ومناسبات خاصة بهذه الدول، أما اليوم فنحن نشارك معهم بصفة أسبوعية. التحدي الرئيسي الآن هو إخراج هذه التعاونات إلى العلن من الغرف المغلقة".

المصدر: al-masdar

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