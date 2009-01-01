الأمير معتب أهم معتقلي ريتز خارج السجن والثمن...

متعب كان آخر فرد من فرع عبد الله في الأسرة المالكة يحتل منصبا رفيعا في الحكومة السعودية قبل اعتقاله

تم اطلاق سراح الأمير متعب بن عبد الله القائد السابق للحرس الوطني في السعودية بعد أن دفع مليار دولار.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مسؤول سعودي قوله أن اطلاق سراح متعب جاء بعد التوصل إلى "اتفاق تسوية مقبول" مع السلطات يقضي بدفع أكثر من مليار دولار.

وأوقفت لجنة لمكافحة الفساد في السعودية التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عددا من الأمراء وعشرات من الوزراء السابقين منذ اسابيع قليلة.

وكان ينظر إلى متعب بن عبد الله، البالغ من العمر 65 عاما، على أنه وريث محتمل للعرش، فقد كان الأقرب إلى قلب والده الراحل الملك عبد الله، وكان آخر فرد من فرع عبد الله في الأسرة المالكة يحتل منصبا رفيعا في الحكومة السعودية.

وحتى قبل ساعات من اعتقاله كان متعب مسؤولا عن قوات الحرس الوطني، واحدة من بين ثلاثة أكبر فروع للقوات المسلحة في السعودية.

ولم تكشف السلطات السعودية عن تفاصيل التهم الموجهة لمتعب أو بنود التسوية التي تم التوصل اليها معه.

تولى الأمير متعب مناصب عديدة منها وزير الحرس الوطني وقائد الحرس الوطني ورئاسة كلية الملك خالد بالمدينة العسكرية التي تحمل نفس اسم العاهل السعودي الراحل، فضلا عن رئاسة كلية الحرس الوطني العسكرية.

ومن بين 34 أبنا للعاهل السعودي الراحل عبد الله فإن متعب هو الابن الثالث للملك وزوجته منيرة العطيشان، وقد أبصر النور في الرياض في 26 مارس/آذار عام 1952.

رحلة صعود

وتلقى متعب دراسته حتى الثانوية في الرياض وجدة قبل الذهاب لأكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية التي تخرج منها ملازما عام 1974 ثم حصل على الماجستير من كلية الملك خالد العسكرية.

في عام 1983 قام العاهل السعودي الراحل الملك فهد بترقيته وعينه قائدا لكلية الملك خالد العسكرية.

وفي عام 1990 عين نائبا لرئيس الجهاز العسكري بقيادة الحرس الوطني، وفي عام 1995 تمت ترقيته لرتبة فريق، وفي عام 2000 حصل على رتبة فريق أول وتم تعيينه نائبا لرئيس الحرس الوطني المساعد للشؤون العسكرية.

وفي عام 2009 قام العاهل الراحل عبد الله بتعيينه قائدا للحرس الوطني فوضع عام 2010 خطة لتطويره بميزانية بلغت 3 مليار دولار، وفي نفس العام عين وزير دولة.

وفي عام 2013 قام الملك عبد الله بتحويل رئاسة الحرس الوطني لوزارة تولاها نجله الأمير متعب.

وللأمير متعب 6 أبناء، ثلاث بنات وثلاثة أبناء، من زواجه بجواهر بنت عبد الله بن عبد الرحمن.

ووفقا لموقع هاوس أوف سعود، المتخصص في الأسرة السعودية المالكة، فإن الأمير متعب هو وكيل شركة فورد موتورز في المملكة.