كتب يوني بن مناحم، الصحفي الإسرائيلي مقالًا تحت عنوان "الاختبار الأول لرئيس هيئة الأركان المصري الجديد" أوضح فيه أنه لأول مرة يقوم داعش بعملية قتل جماعيه ضد مسلمين في مصر، وأن الجيش المصري يعاني من نقص كمي في المعلومات مما يجعله يواجه صعوبة في محاربته للإرهاب، تضمن المقال:

التنويه إلى أن ما حدث في العريش هو إثبات آخر على أنه رغم هزيمة داعش في العراق وسوريا إلا أنه لازال يواصل عملياته الإرهابية في مناطق أخرى في العالم كي يثبت تواجده وتمسكه بفكرة إقامة "الخلافة الإسلامية" عن طريق العنف والإرهاب.

تجفيف منابع إرهاب داعش مهمة صعبة للغايه، فعلى مدار الأعوام الأربعة الماضية واجه نظام السيسي عمليات إرهابية كثيرة ومواصلة لنشاطات حركة الإخوان المسلمين وتنظيمات القاعدة وداعش، وتزعم مصادر أمنية في مصر أنه لديها دلائل قاطعه على أن الهجوم الإرهابي الأخير تم تنفيذه بدعم مالي و لوجيستي من قطر و تركيا، ولهذا فإن النظام المصري يجد صعوبه في القضاء عليه ودحره.

البيان الصادر عن دول (مصر – السعودية – الإمارات والبحرين) بضم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - الذي يتزعمه الشيخ يوسف القرضاوي– لقائمة التنظيمات الإرهابية، جاء نتيجة قناعتهم بأن هذا الاتحاد يمثل جوهر الأيديولوجية التي تؤيدها التنظيمات الإرهابية مثل داعش و القاعده، وأن قطر هي الممول الرئيسي له، وأن ما حدث يمكن أن يكون رد فعل على هذا البيان.

الإفادة بأن المسجد الذي وقعت فيه المذبحة، يخص الصوفيين، الذين يثعدون في نظر داعش والقاعده من الكفار، إضافة إلى أن سكان القرية ينتمون لقبيلة السواركه المعروفة بتعاونها مع الشرطة والجيش ضد داعش، وأنه سبق وأن تلقى المسجد تهديدات إلا أنه لم يتم تأمينه، رغم أنه في عام 2013 قام داعش بتفجير ضريح الشيخ الصوفي سليم أبو جرير في قرية مزار بسيناء وكذلك ضريح الشيخ حميد في منطقة المغاره، وفي نوفمبر 2016، قام داعش بقتل الشيخ سليمان أبو حراز كبير مشايخ الطريقه الصوفية بسيناء.

ما حدث في سيناء مؤخرًا، يثعد بمثابة أول اختبار لرئيس هيئة الأركان الفريق محمد فريد حجازي، الذي قام بجولة استطلاعية في سيناء عقب تسلمه منصبه الجديد.

الإشارة إلى وجود تغيير في تكتيك و استراتيجية "أنصار بيت المقدس" إزاء محاربتها للنظام في مصر، فقد توسعت في عملياتها لمناطق جديدة ابتعدت فيها عن رفح و الشيخ زويد التي تتواجد بها تركزات كبيرة للجيش المصري، فاتجهت لمنطقة "بئر العبد" التي كانت تتسم بالهدوء النسبي ويتركز بها عدد كبير من السكان المنتمين للتيار الصوفي. كما انتقل داعش من عمليات إرهابية يقوم بها ضد الجيش و الشرطة في شمال سيناء إلى عمليات قتل جماعي ضد مواطنين ممن يؤيدون قوات الأمن المصرية في محاربتها للإرهاب، وهذا التوجه الجديد لداعش إنما يشير إلى أن أعضاء داعش لا يكتفون بالعمليات التخريبية ضد الكنائس و الأقباط، وأنهم قرروا توسيع أعمالهم الإهابية لتشمل المساجد ودور عبادة المسلمين.

التنويه إلى افتقار الجيش المصري للمعلومات، مما يجعله يواجه صعوبة في محاربة التنظيمات الإرهابية في سيناء ، التي يتراوح عدد أعضائها ما بين 2000 – 3000 ممن نجحوا في الاندماج بين السكان وفي نفس الوقت يحصلون بشكل مستمر على مساعدات مالية و عتاد عسكري يصل إليهم من قطر.

إصرار تنظيم داعش في مصر على مواصلة استراتيجيته إزاء زعزعة الاستقرار في مصر واستنزاف قوات الأمن، وتثبُت أجهزة الأمن المصرية بأن "ولاية سيناء" قامت مؤخرًا بتعزيز قوتها من الإرهابيين الذي فروا من العراق و سوريا بعد هزيمة التنظيم هناك، و أن ازياد حدة النشاط الإهابي وتحول استراتيجيته مرجعه هؤلاء الإهرهابييون الذي فروا من العراق ممن لديهم باع طويل في العمليات التخريبية ضد المساجد نظرًا لتاريخهم في تفجير مساجد الشيعه.

الإشارة إلى أن هدف داعش في سيناء هو تهجير سكان شمال سيناء بشكل جماعي ، خاصة وأن الرئيس السيسي سبق وأن رفض اقتراح القيادة العسكرية بإخلاء سكان شمال سيناء كي يتسنى على الجيش محاربة بؤر الإرهاب.

وجود اعتقاد لدى مسئولين مصريين بأن الصوفة في سيناء سينضمون لقبيلة "الترابين" المتصلة بتنظيم "جند الإسلام" في سيناء المعروف في السابق بتوافقه مع تنظيم "القاعدة"، غير أنه أعلن مؤخرً انفصاله عن "أنصار بيت المقدس" في سيناء و البدء في تنفيذ عمليات ضدها.

القلق من أن يترتب على رغبة الصوفه في الانتقام من داعش و الرد على مجزرة مسجد الروضه، زيادة حدة الاشتباكات المسلحة بين الجماعات المسلحة المنتمية لقبائل سيناء وبين "ولاية سيناء".

مركز القدس للشئون العامة

ترجمة: لبنى نبيه