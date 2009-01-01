روسيا "تتأهب" لسحب قواتها من الأراضي السورية

نقلت وكالات أنباء روسية عن أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف قوله، الخميس، إن موسكو تستعد "بالفعل" لسحب قواتها العسكرية من سوريا.

وأضافت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن باتروشيف أن "الاستعدادات جارية".

وكان رئيس الأركان العامة في الجيش الروسي فاليري جيراسيموف قد قال الأسبوع الماضي إن من المرجح خفض القوة العسكرية الروسية في سوريا إلى حد كبير.

وأضاف جيراسيموف أن "الانسحاب قد يبدأ قبل نهاية العام".

وقال جيراسيموف للصحفيين على هامش اجتماع بين الرئيس بوتين وكبار قادة الجيش بمنتجع سوتشي "لم يتبق الكثير من العمل قبل اكتمال الأهداف العسكرية. بالطبع سيتخذ القائد الأعلى القرار وسيتم خفض القوة".

وكان الدعم العسكري الروسي للرئيس السوري بشار الأسد، خاصة عبر الضربات الجوية، حاسما لهزيمة تنظيم داعش في سوريا.

يشار إلى أن بوتن استضاف، الاثنين الماضي في سوتشي، الأسد، حيث ناقشا الانتقال من مرحلة العمليات العسكرية لمرحلة البحث عن حل سياسي للصراع السوري.