إسرائيل تقصف قاعدة إيرانية قرب دمشق

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مقاتلة إسرائيلية - أرشيفية

أفادت مصادر سكاي نيوز عربية بأن ‏الطائرات الإسرائيلية قصفت القاعدة الايرانية التي يتم بناؤها في منطقة الكسوة قرب العاصمة دمشق بصواريخ جو أرض من الأجواء اللبنانية.

وأشارت المصادر إلى أن الدفاعات السورية أطلقت صواريخها لصد الغارات.