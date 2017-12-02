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المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي, شؤون اسرائيلية

إسرائيل تقصف قاعدة إيرانية قرب دمشق

آخر تحديث: منذ 27 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 95
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إسرائيل تقصف قاعدة إيرانية قرب دمشق
مقاتلة إسرائيلية - أرشيفية

أفادت مصادر سكاي نيوز عربية بأن ‏الطائرات الإسرائيلية قصفت القاعدة الايرانية التي يتم بناؤها في منطقة الكسوة قرب العاصمة دمشق بصواريخ جو أرض من الأجواء اللبنانية.

 

وأشارت المصادر إلى أن الدفاعات السورية أطلقت صواريخها لصد الغارات.

 

المصدر: سكاي نيوز

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