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إسرائيل تقصف قاعدة إيرانية قرب دمشق
آخر تحديث: منذ 27 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوزالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
أفادت مصادر سكاي نيوز عربية بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت القاعدة الايرانية التي يتم بناؤها في منطقة الكسوة قرب العاصمة دمشق بصواريخ جو أرض من الأجواء اللبنانية.
وأشارت المصادر إلى أن الدفاعات السورية أطلقت صواريخها لصد الغارات.
المصدر: سكاي نيوز
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