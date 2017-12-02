"حزب صالح" يتحدث عن تطهير مناطق بصنعاء من قبضة الحوثيين

قال حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، اليوم السبت، إنه تم تطهير العديد من المناطق في الجهة الشمالية من البلاد، من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

جاء ذلك في تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب، على لسان مصدر مسؤول (لم يسمه) في مكتب وزير الداخلية اللواء الركن محمد القوسي( يتبع حزب المؤتمر في حكومة الحوثيين وصالح غير المعترف بها دوليا)".

وأضاف المصدر أنه " تم تطهير العديد من المديريات في محافظة صنعاء(الريف) من المليشيات الحوثية، وهي بنى الحارث، سنحان ، بني بهلول، بني حشيش، بلاد الروس بني مطر، حراز، والحيمتين".

كما أشار المصدر أنه " تم تطهير مدينة ذمار ( مركز محافظة ذمار/ حوالي 100 كم جنوبي صنعاء) وعدد من مديرياتها مثل مديرية آنس".

وتابع " تم تطهير هذه المناطق من قبل رجال القوات المسلحة والأمن وأبناء القبائل الشرفاء الذين أثبتوا أن ولاءهم لله والوطن والثورة والوحدة".

ولم يتسن أخذ تعليق فوري من قبل الحوثيين حول هذا الأمر.

يأتي هذا في الوقت الذي استمرت فيه المواجهات المسلحة، صباح اليوم، بين مسلحي الحوثي وقوات موالية لصالح، في عدة أحياء بالجهة الجنوبية صنعاء، ومازالت أصوات إطلاق النار يسمع صداها بشكل متقطع، لمسافات بعيدة في العاصمة حتى حوالي الساعة (5:00 تغ)، حسب مراسل الأناضول.

ومنذ الأربعاء الماضي، شهدت صنعاء مواجهات مسلحة بين الحليفين، مسلحي الحوثي والقوات الموالية لصالح، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.