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استسلام جماعي لميليشيات الحوثي الإيرانية بصنعاء

آخر تحديث: منذ 8 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
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أسرت قوات حزب المؤتمر الشعبي في اليمن، السبت، المئات من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية في أكثر من منطقة بالعاصمة اليمنية صنعاء، وقد وثق مقطع فيديو عملية استسلام جماعي للحوثيين جنوب المدينة.

 

ونشر موقع حزب المؤتمر مقطع فيديو يظهر فيه استسلام العشرات من عناصر الميليشيات التابعة لإيران، من مقر حكومي جنوبي صنعاء.

 

ودعا الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، السبت، اليمنيين إلى الانتفاض على ميليشيات الحوثي، وطلب فتح ما وصفه بصفحة جديدة مع دول الجوار.

 

وقال صالح، الذي يرأس حزب المؤتمر الشعبي، في كلمة تلفزيونية إن ميليشيات الحوثي ارتكبت أعمال عدوانية وأرهبت المدنيين في صنعاء، داعيا "كل اليمنيين للانتفاض" عليها.

 

وقالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" إن قوات حزب المؤتمر سيطرت على دار الرئاسة ووزارة الدفاع والبنك المركزي ووزارة المالية وجهاز الأمن القومي في صنعاء القديمة.

 

كما سيطرت على مبنى التلفزيون الرسمي الذي كان في قبضة الحوثيين، فيما تحاصر مطار العاصمة صنعاء.

 

وانتشرت قوات المؤتمر أيضا في محافظات إب وذمار وريمة، وأقامت تمركزات جديدة في الحديدة، بعدما طردت ميليشيات الحوثي من المناطق الحيوية.

 

وكان حزب المؤتمر قد دعا في وقت سابق، السبت، رجال القبائل إلى مواجهة ميليشيات الحوثي، محملا إياها مسؤولية "إشعال فتيل الحرب".

 

المصدر: سكاي نيوز

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