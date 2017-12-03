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المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي, شؤون اسرائيلية

إسرائيل استخدمت صواريخ أرض-أرض لقصف مواقع بسوريا

مصادر في لبنان تقول ان إسرائيل استخدمت صواريخ من طراز اريحا-1 وان الدفاعات الروسية اسقطت احد هذه الصورايخ

آخر تحديث: منذ 59 من الدقائق
المصدر: i24news
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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إسرائيل استخدمت صواريخ أرض-أرض لقصف مواقع بسوريا
المواقع الايرانية في سوريا التي تعرضت للقصف - صورة بالقمر الاصطناعي

تتحدث مصادر لبنانية عن استخدام نادر لصواريخ "ارض-أرض" الإسرائيلية التي يطلق عليها "اريحا -1"، عند القصف الذي وقع ليلة الجمعة قبالة السبت، والتي نسبتها وسائل اعلام عربية للجيش الإسرائيلي. وقالت مصادر روسية لقناة "الميادين" اللبنانية ان الدفاعات الجوية الروسية المنتشرة في سوريا تصدت لصاروخ "ارض-ارض" من طراز "اريحا "1 كان موجها نحو مستودعات للأسلحة تابعة للجيش الحكومي السوري.

 

ويفيد تقرير القناة اللبنانية بأن صاروخين من طراز "اريحا-1" قد أطلقا وتم اسقاط أحدهما. وحسب ما أوردت مصادر روسية، فإن نظام الدفاع الجوي الروسي "بنسير اس-1" الذي تم نصبه لحماية المنشآت التي يتواجد فيها عساكر روس من أي تهديد محتمل، هو من أسقط الصاروخ "اريحا-1".

 

وقالت القناة التلفزيونية السورية الحكومية انه تم استخدام صاروخ "أرض-أرض" في القصف: "أطلق العدو الإسرائيلي في الساعة 00:30 بعد منتص الليل صواريخ أرض-أرض باتجاه احد المواقع العسكرية في ريف دمشق. وقد تمكن نظام الدفاع الجوي من التصدي واسقاط صاروخين".

 

يذكر ان السوريين كانوا قد قالوا ان القصف الذي تعرضت له منشآت سورية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي تم باستخدام صواريخ أرض-أرض غير انهم لم يؤكدوا انها من طراز اريحا.

 

وتقول المصادر الأجنبية ان هذا النوع من الصواريخ يتواجد ضمن الترسانة الإسرائيلية منذ عشرات السنين، وتحديدا منذ سنوات الستينيات من القرن الماضي، غير انه لم يتم الإعلان عن اطلاق أي من هذه الصواريخ خلال عملية عسكرية لغاية اليوم. ويعتبر صاروخ "اريحا-1" صاروخا قصير المدى "أرض-أرض" قديم، بينما صاروخ "اريحا-3" الذي تم تطويره وفقا للمصادر الأجنبية، فهو معد لحمل رؤوس نووية.

المصدر: i24news

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