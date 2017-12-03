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استعادة السيطرة على مواقع بصنعاء وأسر عشرات الحوثيين

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 133
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استعادت قوات المؤتمر الشعبي السيطرة على عدة مواقع في العاصمة صنعاء، واستعادت معسكر 48 وقامت بتأمين المجمع الطبي العسكري المجاور، فيما أسر 150 من ميليشيات الحوثي الإيرانية.

 

واندلعت معارك عنيفة، الأحد، في شوارع صنعاء بين ميليشيات الحوثي الإيرانية وقوات حزب المؤتمر الشعبي، بالدبابات والصواريخ الحرارية.

 

وارتفع عدد قتلى المواجهات بين الطرفين في العاصمة اليمنية إلى أكثر من 200 وعشرات الجرحى الآخرين.

 

وأكدت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي، أن الانتفاضة مستمرة وطالبت بعدم الاستجابة للاشاعات والأكاذيب.

 

في غضون ذلك، سحبت ميليشيات الحوثي الإيرانية جزءا من قواتها من الجبهات في تعز والحديدة ونهم والجوف لتعزيز مقاتليها في صنعاء.

 

وتمكنت قوات المؤتمر الشعبي العام في اليمن، السبت، من السيطرة على المواقع الحيوية في صنعاء وعدد من المحافظات، وسط دعوات إلى انتفاضة شعبية ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية.

 

المصدر: سكاي نيوز

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