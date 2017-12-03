- تسجيل يفضح ادعاءات الحوثي بشأن "صاروخ أبوظبي"
- استعادة السيطرة على مواقع بصنعاء وأسر عشرات الحوثيين
- 31% من العائلات الأسترالية تعاني من الضغط النفسي بسبب أحوالها المادية!
- أستراليا: عندما تصبح القوانين حافزاً على القمار وخراب البيوت!
- الشرخ اليهودي.. شعب واحد، ديانتان
- الحجاج بن يوسف الثقفي.. وللحقيقة وجوه كثيرة
- تقديرات إسرائيلية: الهجوم في سوريا.. خطا أحمر للإيرانيين
- خاص للسيدات.. 6 أمور يكشفها لون الدم خلال الدورة الشهرية عن صحتكِ
- تقرير يكشف عن خطة عسكرية خطيرة لغزو لبنان
- انتفاضة صنعاء تخنق الحوثيين: الأرض لصالح والقبائل والسماء للتحالف
- نفوذ 'أسياد الإنترنت' يلحق المواقع الإخبارية بأزمة الصحف
- قطار الحوثيين والحقائق اليمنية
- “الفِتنة” انتصرت “جُزئيًّا” في اليَمن.. والتّحالف السّعودي يَعيشُ أسعدَ أيّامِه.. هل أوشكت الحَرب على نهايَتِها؟ وهَل انهار التّحالف الحوثي المُؤتمري كُليًّا ولا مَجال للإصلاح؟ وما هِي “خريطة الطّريق” التي نَقترحها للحَل؟
- إيران ووقاحة البقاء في سوريا
- إتصالات دوليَّة تسبق قرار الحريري... ومجــلس وزراء مُرجَّح غداً
- الحريري يتطلع إلى صيغة عملية للنأي بالنفس لا يكون مصيرها كسابقاتها من الحوارات
- مــن يستطــيع تطبيق الــنــأي بالنــفــس ولـبنـان أولا؟
- آخر صيغة لبيان العودة عن الاستقالة: «التأكيد والالتزام بالبيان الوزاري للحكومة»
- «التسوية المُنقَّحة» في لبنان تستظلّ باجتماع باريس... الدولي
- أخبار اليمن
- إنتفاضة صنعاء..
- 19 قتيلاً في تصعيد للغارات على الغوطة الشرقية
- معارك ضارية في صنعاء وقبائل تصدّ الحوثيين
- قوى شيعية ترفض دعوة ماكرون إلى حل «الحشد الشعبي»
- «الصحافي الجديد» في مؤتمر «أريج»
تسجيل يفضح ادعاءات الحوثي بشأن "صاروخ أبوظبي"
أظهرت صور بثها ما يسمى الإعلام الحربي التابع لميليشيات الحوثي تسجيلا لعملية إطلاق الصاروخ الذي ادعى أنه استهدف العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وفضلاً عن النفي الإماراتي لهذا الادعاء، فإن المشاهد فضحت كذب الميليشيات، لأن الصور قد أظهرت انشطار الصاروخ أثناء ارتفاعه على علو التقطته الكاميرا بشكل واضح، ليسقط في الأراضي اليمنية، بحسب عدة مصادر متطابقة.
وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في الإمارات قد كذبت "المزاعم التي رددتها أبواق الانقلابيين الحوثيين في اليمن، بشأن إطلاقها صاروخاً اليوم تجاه المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة".
وشددت الهيئة في بيان لها على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك منظومة دفاع جوي قادرة على التعامل مع أي تهديد من أي نوع.
وأشارت الهيئة إلى أن "مشروع مفاعل براكة محصن ومنيع تجاه كل الاحتمالات، وأنه يتمتع بكل إجراءات الأمن والسلامة والأمان النووي التي تتطلبها مثل هذه المشروعات الوطنية العملاقة".
وطمأنت الهيئة المواطنين والمقيمين على أرضها بأن "أجواء الدولة آمنة، وأكدت أن دولة الإمارات ستبقى أبداً عامرة بالأمن والأمان، مؤمنة بنهجها القائم على السلم والسلام".
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
تسجيل يفضح ادعاءات الحوثي بشأن "صاروخ أبوظبي" ...الكاتب:
-
استعادة السيطرة على مواقع بصنعاء وأسر عشرات ...الكاتب:
-
31% من العائلات الأسترالية تعاني من الضغط ...الكاتب:
-
أستراليا: عندما تصبح القوانين حافزاً على القمار ...الكاتب:
-
الشرخ اليهودي.. شعب واحد، ديانتان ...الكاتب:
-
الحجاج بن يوسف الثقفي.. وللحقيقة وجوه كثيرة ...الكاتب:
-
تقديرات إسرائيلية: الهجوم في سوريا.. خطا أحمر ...الكاتب:
-
خاص للسيدات.. 6 أمور يكشفها لون الدم ...الكاتب:
-
تقرير يكشف عن خطة عسكرية خطيرة لغزو ...الكاتب:
-
انتفاضة صنعاء تخنق الحوثيين: الأرض لصالح والقبائل ...الكاتب:
-
نفوذ 'أسياد الإنترنت' يلحق المواقع الإخبارية بأزمة ...الكاتب:
-
قطار الحوثيين والحقائق اليمنية ...الكاتب:
-
“الفِتنة” انتصرت “جُزئيًّا” في اليَمن.. والتّحالف السّعودي ...الكاتب:
-
إيران ووقاحة البقاء في سوريا ...الكاتب:
-
إتصالات دوليَّة تسبق قرار الحريري... ومجــلس وزراء ...الكاتب:
-
الحريري يتطلع إلى صيغة عملية للنأي بالنفس ...الكاتب:
-
مــن يستطــيع تطبيق الــنــأي بالنــفــس ولـبنـان أولا؟ ...الكاتب:
-
آخر صيغة لبيان العودة عن الاستقالة: «التأكيد ...الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- تسجيل يفضح ادعاءات الحوثي بشأن "صاروخ أبوظبي"
- استعادة السيطرة على مواقع بصنعاء وأسر عشرات الحوثيين
- تقديرات إسرائيلية: الهجوم في سوريا.. خطا أحمر للإيرانيين
- تقرير يكشف عن خطة عسكرية خطيرة لغزو لبنان
- انتفاضة صنعاء تخنق الحوثيين: الأرض لصالح والقبائل والسماء للتحالف
- 19 قتيلاً في تصعيد للغارات على الغوطة الشرقية
- معارك ضارية في صنعاء وقبائل تصدّ الحوثيين
- قوى شيعية ترفض دعوة ماكرون إلى حل «الحشد الشعبي»
- وسائل إعلام عربية: مقتل 12 إيرانيا في ’غارة إسرائيلية’ في سوريا
- إسرائيل استخدمت صواريخ أرض-أرض لقصف مواقع بسوريا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)