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تسجيل يفضح ادعاءات الحوثي بشأن "صاروخ أبوظبي"

آخر تحديث: منذ 44 من الدقائق
المصدر: العربية نت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 49
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أظهرت صور بثها ما يسمى الإعلام الحربي التابع لميليشيات الحوثي تسجيلا لعملية إطلاق الصاروخ الذي ادعى أنه استهدف العاصمة الإماراتية أبوظبي.

 

وفضلاً عن النفي الإماراتي لهذا الادعاء، فإن المشاهد فضحت كذب الميليشيات، لأن الصور قد أظهرت انشطار الصاروخ أثناء ارتفاعه على علو التقطته الكاميرا بشكل واضح، ليسقط في الأراضي اليمنية، بحسب عدة مصادر متطابقة.

 

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في الإمارات قد كذبت "المزاعم التي رددتها أبواق الانقلابيين الحوثيين في اليمن، بشأن إطلاقها صاروخاً اليوم تجاه المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة".

 

وشددت الهيئة في بيان لها على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك منظومة دفاع جوي قادرة على التعامل مع أي تهديد من أي نوع.

 

وأشارت الهيئة إلى أن "مشروع مفاعل براكة محصن ومنيع تجاه كل الاحتمالات، وأنه يتمتع بكل إجراءات الأمن والسلامة والأمان النووي التي تتطلبها مثل هذه المشروعات الوطنية العملاقة".

 

وطمأنت الهيئة المواطنين والمقيمين على أرضها بأن "أجواء الدولة آمنة، وأكدت أن دولة الإمارات ستبقى أبداً عامرة بالأمن والأمان، مؤمنة بنهجها القائم على السلم والسلام".

المصدر: العربية نت

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