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المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي, شؤون اسرائيلية

رقم قياسي للمجندات في الجيش الإسرائيلي

آخر تحديث: منذ 59 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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رقم قياسي للمجندات في الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد إن عدد المجندات في وحداته القتالية بلغ رقما قياسيا هذا العام، فيما يسعى لمشاركة أكبر للنساء في مثل تلك الوحدات.

 

وقال مسؤول عسكري إن 2700 امرأة انضمت إلى وحدات قتالية هذا العام، معلنا أرقاما نشرت بعد فترة التجنيد لشهر نوفمبر.

 

ولم تعلن الأرقام الإجمالية للسنة الماضية، لكن العام الماضي توقع الجيش أن قرابة 10 بالمئة من المجندات سيخدمن في وحدات قتالية في 2017.

 

وبلغت تلك النسبة ثلاثة بالمئة قبل أربع سنوات.

 

ويفرض القانون الإسرائيلي الخدمة العسكرية على الرجال لمدة عامين وثمانية أشهر، والنساء لعامين عند بلوغهن 18 عاما.

 

وتحققت زيادة عدد المنتسبات إلى الوحدات القتالية بسبب التغييرات في المجتمع ونقص عدد الموظفين العسكريين المتوفرين بعد خفض فترة الخدمة الإلزامية للرجال.

 

المصدر: سكاي نيوز

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