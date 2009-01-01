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السيطرة على تعزيزات لميليشيات الحوثي الإيرانية

آخر تحديث: منذ 54 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 148
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السيطرة على تعزيزات لميليشيات الحوثي الإيرانية
صنعاء

أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية" بأن قبائل بني بهلول سيطرت، الاثنين، على تعزيزات لميليشيات الحوثي الإيرانية جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

 

وكانت قبائل الحيمة وهمدان قد استولت خلال الساعات الماضية على تعزيزات مماثلة للحوثيين، وأسرت العشرات من مسلحيهم.

 

من جهة أخرى، قتل مشرف ميليشيات الحوثي الإيرانية، أبو محسن القحوم، في منطقة شعوب بالعاصمة اليمنية خلال مواجهات مع قوات حزب المؤتمر الشعبي.

 

وذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن القحوم قتل في محيط مقر اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر.

 

المصدر: سكاي نيوز

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