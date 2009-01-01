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غارات إسرائيلية تستهدف منشأة عسكرية قرب دمشق
آخر تحديث: منذ 40 من الدقائقالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
(رويترز) قال التلفزيون الرسمي السوري يوم أمس الاثنين إن إسرائيل أطلقت عدة صواريخ على منشأة عسكرية في ريف دمشق.
وأضاف أن الدفاع الجوي السوري اعترض ثلاثة من الصواريخ.
وأبلغ شاهد رويترز في وقت متأخر من مساء الأمس أن دوي ثلاثة انفجارات قوية سمع من اتجاه جمرايا إلى الغرب من دمشق.
وقال آخر إن دخانا كثيفا يتصاعد فوق المنطقة.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنهم لا يعلقون على تقارير أجنبية.
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