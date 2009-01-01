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قتلى في صفوف ميليشيات إيران بغارات للتحالف العربي على صنعاء

آخر تحديث: منذ 26 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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قتلى في صفوف ميليشيات إيران بغارات للتحالف العربي على صنعاء
مقاتلات التحالف شنت غارات على القصر الجمهوري بصنعاء (أرشيف)

سقط عشرات من القتلى في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية، الثلاثاء، في غارات للتحالف العربي على القصر الجمهوري في صنعاء، أسفرت أيضا إلى تدمير عدد من المركبات العسكرية التابعة لهم.

 

وشنت مقاتلات التحالف غارات على القصر الجمهوري في صنعاء، ونحو 14 غارة على مواقع متفرقة لميليشات الحوثي في مديرية رازح بمحافظة صعدة معقل الميليشيات الموالية لإيران.

 

كما تعرضت صعدت لقصف مدفعي وصاروخي على أجزاء أخرى منها بمحاذاة الحدود مع السعودية.

 

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان ميليشيات الحوثي الإيرانية قتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بدم بارد، بعد أن تم اعتقاله حيا، برفقة عدد من من قيادات حزبه.

 

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها جثة الرئيس اليمني السابق صالح.

 

وفي أعقاب هذا الحادث، أعلن حزب المؤتمر الشعبي أن المعركة مع الحوثيين مستمرة ومقدسة، مشيرا إلى أن "مواجهة ميليشيات الحوثي كانت الوصية الأخيرة لصالح".

 

المصدر: سكاي نيوز

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