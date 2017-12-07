اسرائيل تقول ان طائراتها الشبح اف-35 جاهزة للخدمة

القدس (أ ف ب) - أعلن الجيش الاسرائيلي امس الاربعاء ان طائراته المقاتلة الشبح طراز اف-35 التي تسلمها حديثاً جاهزة للخدمة، مما يجعل اسرائيل اول دولة خارج الولايات المتحدة تضع هذه الطائرات ذات التكنولوجيا المتفوقة في الخدمة.

تسلم سلاح الجو الاسرائيلي تسع من اجمالي 50 طائرة تعاقد على شرائها.

ويسمح شراء هذه الطائرات لاسرائيل بالحفاظ على تفوقها العسكري في الشرق الاوسط المضطرب، وخصوصا في مواجهة إيران ومنظومة الصواريخ اس-300 المضادة للطائرات التي سلمتها لها روسيا.

واعترفت اسرائيل بشن ضربات جوية في سوريا التي تشهد حربا أهلية منذ ست سنوات لوقف شحنات الاسلحة الى حزب الله.

وقال الميجور جنرال اميكام نوركين ان اسرائيل "تعمل على مستوى واسع على عدد من الجبهات في شرق اوسط ديناميكي".

وقال في تصريحات نقلها الجيش ان طائرات اف-35 رفعت قدرات سلاح الجو إلى "مستوى آخر".

تصنع شركة لوكهيد مارتن الاميركية هذه الطائرات التي تعد الاغلى سعرا على الاطلاق. وباعت اول 33 طائرة منها الى اسرائيل بسعر 110 مليون دولار للطائرة في المتوسط.

وينتقد كثيرون سعر هذه الطائرة ومنهم الرئيس دونالد ترامب، رغم ان لوكهيد مارتن تقول ان سعرها ينخفض تدريجيا.

ومن بين خصائصها، قدرة متطورة على التخفي تسمح للطيارين بتجنب أنظمة صاروخية متطورة.

ويمكن للطائرة المزودة بمقعد واحد للطيار، حمل اسلحة مختلفة وتجاوز سرعة الصوت حتى تبلغ 1,6 ماخ، أو 1,900 كلم بالساعة.