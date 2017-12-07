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"الحوثي الإيرانية" قتلت ألف قيادي من حزب المؤتمر
أكد وزير حقوق الإنسان اليمني،محمد عسكر، الخميس، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية قتلت أكثر من ألف قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، بالإضافة إلى قادة عسكريين ومدنيين موالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، خلال الأيام الأربعة الماضية التي تلت اغتياله.
وقال عسكر في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن مئات المصابين تم اختطافهم من المستشفيات ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن، موضحا أن الميليشيات الحوثية الإيرانية قامت بقمع المظاهرات الاحتجاجية واعتقال وإهانة النساء.
وأهاب وزير حقوق الإنسان اليمني بكل المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية نشر كل ما يوثق من جرائم الميليشيات الإيرانية والعمل على فضحها والتصدي لها وتفعيل كل ما من شأنه التخفيف عن معاناة اليمنيين وتخليصهم من الميليشيات الانقلابية.
ودعا إلى العمل على إنفاذ القرار الدولي رقم 2216 ومساعدة اليمنيين على الوصول إلى دولتهم الاتحادية، وفقا لمقررات ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومسودة الدستور.
وأضاف عسكر أن وزارة حقوق الإنسان تراقب بكل الأسى والقلق ما يحدث من قبل هذه العصابات الإجرامية، مضيفا أن كل هذه الجرائم لن تسقط ولن تمر وستأتي عن قريب ساعة المحاسبة والقصاص.
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