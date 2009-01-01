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غارات إسرائيلية على قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، ضرب موقعين في غزة بعد ساعات على إطلاق قذائف من القطاع، وسط موجة غضب تجتاح الأراضي الفلسطينية ردا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال الجيش، في بيان، إن الطائرات شنت غارات على موقعين بالتزامن مع استهدافهما من قبل الدبابات الإسرائيلية، ردا على إطلاق "قذائف صاروخية من قطاع غزة"، سقطت واحدة فقط داخل الأراضي الإسرائيلية.
ويأتي هذا في وقت انطلقت مسيرات غاضبة، الخميس، في الضفة الغربية وقطاع غزة، رفضا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
واندلعت مواجهات بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، خاصة في قلقيلية وأريحا والخليل وبيت لحم والقدس.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن أكثر من 108 فلسطيني أصيبوا بجروح خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية، في الضفة الغربية وحدها.
وعززت القوات الإسرائيلية من انتشارها وسط القدس ومحيط البلدة القديمة، وسيرت في شوارعها وطرقاتها دوريات عسكرية وشرطية، ونصبت حواجز تفتيش.
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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