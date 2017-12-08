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الحكومة اليمنية: الانتفاضة الشعبية ضد الحوثيين مستمرة

آخر تحديث: منذ 4 من الدقائق
المصدر: العربية نت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الحكومة اليمنية: الانتفاضة الشعبية ضد الحوثيين مستمرة

أكدت الحكومة اليمنية أن الانتهاكات التي تنفذها ميليشيات الحوثي بحق قيادات وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام لن يتم السكوت عنها.

 

وتوعدت الحكومة خلال الاجتماع الذي عقد في عدن برئاسة أحمد عبيد بن دغر، بمعاقبة المجرمين والمسؤولين عن تلك الجرائم، مشيرة إلى أن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تمادت في اقتحام منازل السكان وانتهاك حرماتهم وقتل كل من يعارض مشروعها الطائفي الإيراني.

 

وأضافت الحكومة أن الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في العاصمة صنعاء وعدد من المدن ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مستمرة حتى تحقيق الانتصار الكامل.

 

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، وصف الخميس الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في العاصمة صنعاء من قبل ميليشيات الحوثي بأنها "إبادة" وجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات.

 

واعتبر الإرياني حجب ميليشيات الحوثي لكافة وسائط التواصل الاجتماعي، محاولة لعزل اليمنيين في مناطق سيطرتها عن العالم، وإخفاء الجرائم التي ترتكبها بحقهم.

 

المصدر: العربية نت

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