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أسر قائد حوثي في جبهة الجوف
عدن، واشنطن - «الحياة»، رويترز: واصلت قوات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية السادسة تقدّمها الميداني أمس، معلنة تحرير مواقع جديدة شمال محافظة الجوف وأسر قيادي حوثي وقتل آخر.
وقال مصدر عسكري لـ «سبتمبر.نت» إن قوات اللواء الأول، حرس حدود، تمكنت من تحرير منطقتي حرشة العجوز وحرشة الأرانب، في جبهة الغريميل شمال شرقي خب والشعف شمال الجوف. وأكد المصدر أن قوات الجيش تمكنت من أسر المشرف العام لميليشيات الحوثي في مديرية خب والشعف المدعو «أبو علي الكبسي»، وطاقم الصواريخ الحرارية، وقتل قيادي آخر في جبهة اليتمة، واستعادة طاقم كان يقله. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك التي يخوضها الجيش اليمني الذي يتقدم نحو منطقة وجبال الأجاشر، وسط فرار جماعي للميليشيات الحوثية، التي سقط في صفوفها قتلى وجرحى.
من جهة أخرى، قال الجيش الأميركي أمس، إنه نفذ ضربات جوية في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في محافظة البيضاء أسفرت عن مقتل خمسة عناصر من فرع تنظيم «القاعدة» في اليمن، بينهم مجاهد العدني الذي وصفه بيان الجيش بأنه أحد قادة التنظيم.
وقالت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي في بيانها، إن «العدني يتمتع بنفوذ كبير في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، فضلاً عن علاقاته الوثيقة بزعماء كبار آخرين في التنظيم».
في موازاة ذلك، شنّت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت مواقع وآليات قتالية لميليشيات الحوثي في جبهة الساقية، جنوب غربي المحافظة، ما أدى إلى تدمير مدفعية وسقوط قتلى وجرحى.
وكان الجيش اليمني تمكّن أول من أمس (الخميس)، من قطع الخط الدولي الذي يربط البقع بمحافظة الجوف، وحرّر أكثر من 15 كيلومتراً باتجاه منطقة اليتمة في مديرية خب الشعف، وتحرير منطقة الجميشات بالكامل. كما تمكن الجيش من أسر 34 حوثياً، بينهم 16 جريحاً، إضافة إلى الاحتفاظ بثماني جثث، علاوة على سقوط أعداد أخرى من القتلى والجرحى.
وقصفت ميليشيات الحوثي منطقتي الضباب وبيرباشا بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل وإصابة 14 مدنياً.
وذكر «سبتمبر.نت» أن ميليشيات الحوثي استهدفت أمس في منطقة حذران غرب تعز، سيارة كانت تقل مسافرين في سد الجبلين في منطقة الضباب، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة اثنين آخرين. كما استهدفت الميليشيات المتمركزة في شارع الـ50 بقصف مماثل أحياء سكنية في منطقة بيرباشا، وسقطت قذيفة على أحد المنازل في حي الجراجر السكني، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة ستة آخرين.
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