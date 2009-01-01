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الطيران الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في غزة.. وعباس: أميركا لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام
شن طيران الجيش الإسرائيلي غارات جوية على قطاع غزة وقصف مناطق من بينها مواقع متابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 25 فلسطينياً أصيبوا بجروح مختلفة إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بصواريخ عدة موقعاً لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس في شمال قطاع غزة.
وأكدت الوزارة أن المصابين "بينهم أطفال ونساء" وأنهم نقلوا الى المستشفى "الإندونيسي" في بلدة بيت لاهيا، شمال مدينة غزة.
واستهدفت الطائرات الإسرائيلية موقع "الجدار" التابع للقسام، الواقع شمالي القطاع، بالإضافة إلى عدة مواقع تابعة لحركات الفصائل الفلسطينية. فيما أخلت حركة حماس المقرات الأمنية التابعة للشرطة الفلسطينية في غزة، بالإضافة إلى مواقع للتدريب في القطاع.
وقد أطلقت صافرات إنذار في مستوطنات إسرائيلية جنوبي إسرائيل، في وقت سابق اليوم الجمعة. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم اعتراض صاروخ تم إطلاقه من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
وكتب على تويتر: "اعترضت القبة الحديدية صاروخاً واحداً أطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
وأوضح أدرعي أنه لم تحدث أي إصابات أو أضرار بسبب إطلاق هذا الصاروخ.
أميركا لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام
من جهة أخرى، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل وذلك رداً على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال عباس في بيان: "نجدد رفضنا للموقف الأميركي تجاه مدينة القدس.. بهذا الموقف لم تعد الولايات المتحدة مؤهلة لرعاية عملية السلام".
فيما نقلت قناة الجزيرة الإخبارية عن صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين قوله إن الفلسطينيين لن يتحدثوا مع الولايات المتحدة إلى أن يتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قراره بشأن القدس.
وأوضح عريقات قائلاً: "لا حديث مع الإدارة الأميركية إلا بعد تراجعها عن قرارها حول القدس".
وأضاف أن القيادة الفلسطينية تدرس كل الخيارات للرد على قرار ترامب.
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