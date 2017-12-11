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المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي, تقارير بالفيديو

التحالف العربي: الحرس الجمهوري بادر بالقتال إلى جانبنا

آخر تحديث: منذ 48 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 117
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أكد قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، العميد الركن عبد السلام الشحي، عزم قوات التحالف على تحرير الأراضي اليمنية من سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية بالكامل.

 

وقال الشحي في حديث خاص لسكاي نيوز عربية، إن الحرس الجمهوري بادر بالقتال مع التحالف، وكشف العميد الشحي أن لدى التحالف، مئات القتلى والأسرى من الميليشيات، يتم التعامل معهم، وفق ما تمليه القوانين الدولية.

 

وأكد أن "هناك تعاون من الحرس الجمهوري، وذلك بمبادرة منه، وهناك انهيار كبير في دفاعات العدو."

 

ميدانيا، أفادت مصادر عسكرية يمنية مقتل 53 من ميليشيات الحوثي في غارات للتحالف العربي استهدفت تعزيزات عسكرية في بيت الفقية وزبيد ومنطقة الجاح بمحافظة الحديدة .

 

وتفرض مقاتلات التحالف العربي تغطية جوية واسعة لاستهداف أي تعزيزات مع تقدم قوات الشرعية على الأرض نحو مديرية التحيتا وتطهير جيوب ميليشيات الحوثي في أطراف مديرية حيس.

 

المصدر: سكاي نيوز

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