التحالف العربي: الحرس الجمهوري بادر بالقتال إلى جانبنا

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أكد قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، العميد الركن عبد السلام الشحي، عزم قوات التحالف على تحرير الأراضي اليمنية من سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية بالكامل.

وقال الشحي في حديث خاص لسكاي نيوز عربية، إن الحرس الجمهوري بادر بالقتال مع التحالف، وكشف العميد الشحي أن لدى التحالف، مئات القتلى والأسرى من الميليشيات، يتم التعامل معهم، وفق ما تمليه القوانين الدولية.

وأكد أن "هناك تعاون من الحرس الجمهوري، وذلك بمبادرة منه، وهناك انهيار كبير في دفاعات العدو."

ميدانيا، أفادت مصادر عسكرية يمنية مقتل 53 من ميليشيات الحوثي في غارات للتحالف العربي استهدفت تعزيزات عسكرية في بيت الفقية وزبيد ومنطقة الجاح بمحافظة الحديدة .

وتفرض مقاتلات التحالف العربي تغطية جوية واسعة لاستهداف أي تعزيزات مع تقدم قوات الشرعية على الأرض نحو مديرية التحيتا وتطهير جيوب ميليشيات الحوثي في أطراف مديرية حيس.