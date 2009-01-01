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المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي, تقارير بالفيديو

ضابط روسي يمنع الأسد من اللحاق ببوتين!

آخر تحديث: منذ 45 من الدقائق
المصدر: Orient Net
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 101
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قيام ضابط روسي بإمساك يد الرئيس السوري بشار الأسد، ومنعه من اللحاق بالرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارة الأخير لقاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام روسية مغادرة بوتين باتجاه طائرته بعد لقاءه الأسد، حيث اعتبر سوريون أن هذه اللقطة تظهر "كيفية تعامل المحتلين مع رؤساء مستعمراتهم".

المصدر: Orient Net

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