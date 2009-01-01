إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي | وزير الدفاع الروسي يعلن بدء عودة العسكريين الروس من سوريا
المصنفة ايضاً في: اخبار الشرق الاوسط والعالم العربي

وزير الدفاع الروسي يعلن بدء عودة العسكريين الروس من سوريا

آخر تحديث: منذ 10 من الساعات 39 من الدقائق
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 68
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

وزير الدفاع الروسي يعلن بدء عودة العسكريين الروس من سوريا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مساء اليوم الإثنين، عن بدء عودة العسكريين الروس من سوريا.

 

أنقرة — سبوتنيك. أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن العسكريين الروس بدؤوا بالعودة من الجمهورية العربية السورية إلى وطنهم.

 

وقال شويغو للصحفيين: "لقد بدؤوا بالعودة".

 

ومجيبا عن سؤال الصحفيين حول الوقت المطلوب لسحب القوات الروسية، قال شويغو: "يعتمد ذلك على الوضع".

 

وكان الرئيس بوتين قد أعلن، خلال زيارة قصيرة إلى قاعدة حميميم، في سوريا، صباح اليوم الإثنين، أنه "خلال أكثر من عامين قامت القوات المسلحة الروسية، مع الجيش السوري بدحر أقوى الجماعات الإرهابية الدولية. وأوعز ببدء عودة جزء كبير من القوة العسكرية الروسية إلى نقاط تمركزها الدائمة".

 

يذكر أن الرئيس الروسي قد قرر سحب الجزء الأكبر من مجموعة القوات الروسية في آذار/مارس من عام 2016، وذلك بصدد نجاح تنفيذ المهام. وفي الوقت نفسه، فإن روسيا لم تتخل عن التزاماتها بتزويد الحكومة السورية بالأسلحة والمعدات العسكرية وتدريب الاختصاصيين العسكريين، كما أن قاعدة حميميم لا تزال تشكل مركزا للخدمات اللوجستية البحرية في طرطوس. كما يعمل في سوريا مركز المصالحة الروسي.

المصدر: sputniknews

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)