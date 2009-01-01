وزير الدفاع الروسي يعلن بدء عودة العسكريين الروس من سوريا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مساء اليوم الإثنين، عن بدء عودة العسكريين الروس من سوريا.

أنقرة — سبوتنيك. أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن العسكريين الروس بدؤوا بالعودة من الجمهورية العربية السورية إلى وطنهم.

وقال شويغو للصحفيين: "لقد بدؤوا بالعودة".

ومجيبا عن سؤال الصحفيين حول الوقت المطلوب لسحب القوات الروسية، قال شويغو: "يعتمد ذلك على الوضع".

وكان الرئيس بوتين قد أعلن، خلال زيارة قصيرة إلى قاعدة حميميم، في سوريا، صباح اليوم الإثنين، أنه "خلال أكثر من عامين قامت القوات المسلحة الروسية، مع الجيش السوري بدحر أقوى الجماعات الإرهابية الدولية. وأوعز ببدء عودة جزء كبير من القوة العسكرية الروسية إلى نقاط تمركزها الدائمة".

يذكر أن الرئيس الروسي قد قرر سحب الجزء الأكبر من مجموعة القوات الروسية في آذار/مارس من عام 2016، وذلك بصدد نجاح تنفيذ المهام. وفي الوقت نفسه، فإن روسيا لم تتخل عن التزاماتها بتزويد الحكومة السورية بالأسلحة والمعدات العسكرية وتدريب الاختصاصيين العسكريين، كما أن قاعدة حميميم لا تزال تشكل مركزا للخدمات اللوجستية البحرية في طرطوس. كما يعمل في سوريا مركز المصالحة الروسي.