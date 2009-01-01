"داعش" ينشر لقطات مثيرة من هواتف عناصر حزب الله

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نشر تنظيم "داعش"، لقطات مثيرة، قال إنه حصل عليها من هواتف عناصر حزب الله بمعارك البوكمال بريف دير الزور، شرقي سوريا.

وفي إصدار جديد للتنظيم بعنوان "سيكفيكهم الله 4"، من "ولاية الفرات"، نشر التنظيم لقطات من هواتف عناصر الحزب، تظهر ضراوة المعارك المستمرة منذ عدة أسابيع.

وأظهرت لقطات ارتباك عدد من عناصر الحزب خلال المعارك، وصراخ أحدهم على مجموعة للمسارعة في سحب أحد المصابين.

وفي لقطة أخرى يظهر أن أحد عناصر الحزب ممن يقومون بالتصوير، أصيب، وسقط أرضا، قبل أن يتم سحبه من زملائه.

ويعتقد أن بعض اللقطات تم توثيقها من كاميرات وضعت على الخوذ العسكرية لعناصر حزب الله، التي بات المقاتلين في سوريا يستخدمونها بكثرة.

يشار إلى أن حزب الله فقد العشرات من عناصره خلال معارك البوكمال.