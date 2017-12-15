إنقاذ 51 مهاجرا في تركيا بعد غرق زورقهم

(أ ف ب)

تم إنقاذ 51 مهاجرا بينهم 15 طفلا أمس الخميس عثر عليهم على صخرة في بحر ايجه قبالة الساحل التركي بعد غرق زورقهم، كما ذكرت السلطات التركية.

فبعد تلقي قوى الأمن ليلا بلاغا في شأن المهاجرين بدأت عملية لإنقاذهم في البحر قبالة ديكيلي، على الساحل التركي، بحسب بيان لقيادة جهاز خفر السواحل التي أوضحت أنها انتظرت بزوغ الضوء لإجلاء المنكوبين.

وكانت وكالة الأناضول تحدثت سابقا عن 68 مهاجرا.

وأرسلت مروحيتان وسفينة لخفر السواحل الى المنطقة، وتم أولا إجلاء خمسة أطفال وامرأة على متن مروحية، فيما نقل الآخرون بحرا إلى ديكيلي، بحسب البيان الذي لم يذكر ضحايا أو مفقودين.

كذلك لم يحدد البيان جنسية المهاجرين ووجهة سفرهم، وعثر على زورقهم المطاطي على الصخرة التي لجأوا اليها.