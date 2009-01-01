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كراهية أردوغان
آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: jcpa - ترجمة: لبنى نبيه عبد الحليم مجاهدهذا الموضوع مترجم عن الرابط التالي: اضغط هناالكاتب:
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تحت عنوان "كراهية أردوغان"، كتب يوني بن مناحم مقالاً تناول فيه المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده أردوغان وهاجم فيه إسرائيل، وتعليق نتنياهو عليه بأنه لا يمكن تقبل النصح والإرشاد من قائد ينسف القرى الكردية ويسجن الصحفيين ويؤيد الإرهاب في غزة، وبحسب الكاتب فإن هناك مقاصد من وراء هجمات أردوغان المتواصلة على إسرائيل، يمكن جمعها في النقاط التالية:
- بدأت الأزمة بين تركيا وإسرائيل بتهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقطع العلاقات مع إسرائيل ناعتًا إياها بدولة الإرهاب التي تقتل الأطفال الفلسطينيين.
- لقد حازت تصريحات أردوغان المشينة على صدى إعلامي واسع، خاصة في ظل ضعف ردة فعل الزعماء العرب على تصريحات ترامب، وهنا يجب تذكر دور تركيا الضالع في الأعمال الإرهابية البشيعة التي شهدتها مصر على أيدي تنظيمات إرهابية تدعمها تركيا وقطر.
- على أردوغان إدراك أنه آخر من يحق لنفسه نعت إسرائيل بـ "دولة الإرهاب"، فهو من استضاف في بلاده قيادات الإخوان المسلمين الذين فروا من مصر وتم إعلانهم إرهابيين مطلوبين على لسان الرئيس السيسي، في حين منحهم أردوغان اللجوء السياسي، بل ومكنهم من إدارة وتشغيل قنوات تليفزيونية باللغة العربية تعمل على التحريض ضد نظام الرئيس السيسي. ذلك التحريض الذي وصل إلى حد إصدار فتاوى تدعو إلى اغتيال الرئيس المصري ووصفهم تلك الفتاوى بأنها أمر إلهي.
- يُضاف إلى ذلك، استضافة الرئيس أردوغان، مكتب حركة حماس في اسطنبول التي توجه الأعمال الإرهابية في الضفة، بدءاً من اختطاف وقتل ثلاثة شباب إسرائيليين في "جوش عتسيون" صيف 2014 حتى قتل الزوجين نعماه وإيتام هنكين قرب نابلس في أكتوبر 2015. ونفس هذا المكتب كان مقراً لعمل صالح العروري، الذي يشغل اليوم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وهو أيضًا رئيس الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة، واضطر لمغادرة تركيا نتيجة ضغوط قامت بها إسرائيل، ورغم احتجاج إسرائيل، لازالت حماس تواصل العمل من اسطنبول.
- منذ قرابة شهر، كشفت أجهزة الأمن المصرية عن شبكة تجسس كبيرة أسستها المخابرات التركية في مصر وقامت بجمع معلومات في المجالات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، ووفقًا لتصريحات وزارة الداخلية المصرية، فقد تم نقل تلك المعلومات الاستخباراتية إلى قيادات "الإخوان المسلمين" في الخارج للقيام بسلسلة أعمال إرهابية في مصر.
- إن جنون العظمة المصاب به الرئيس التركي، هو الذي يدفعه إلى التحريض والهجوم على إسرائيل كي يسمو بمكانته في العالم الإسلامي .
- لا يخفى على الجميع أن حزب "العدالة والتنمية" الذي يرأسه أردوغان وُلد من رحم "الإخوان المسلمين" تمامًا مثل حركة حماس، والرئيس التركي يعتبر نفسه القيادي البارز لحركة "الإخوان المسلمين" العالمية، وهو لا يقل عن الشيخ يوسف القرضاوي الذي يعتبر الزعيم الروحي للحركة، الذي فر من مصر وحصل على اللجوء السياسي في قطر، ووفقًا لمحللين عرب، فإن هناك منافسة في وسائل الإعلام بين الرئيس التركي والشيخ القرضاوي حول مسألة الأقدر على تمثيل مصالح العالم الإسلامي، خاصة وأن أردوغان هو الرئيس الدوري لمنظمة التعاون الإسلامي التي تضم خمس وسبعون دولة، ولذا فهو يحث مؤتمر المنظمة المنعقد حاليًا في تركيا بإصدار بيان مقاطعة ردًا على تصريح ترامب.
- في نفس السياق تجدر الإشارة إلى اعتزام رئيس السلطة محمود عباس، التوجه إلى تركيا للمشاركة في المؤتمر وتنسيق المواقف مع الرئيس أردوغان، وذلك في ظل شعوره بالإحباط من ردة فعل القادة العرب على تصريح ترامب، واكتفائهم بتصريحات الإدانة والشجب والتحذير، وعدم اتخاذهم أي خطوة حقيقية ملموسة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، رغم دعوته للدول العربية في 11 ديسمبر الجاري بطرد السفراء الأمريكيين من العواصم العربية، وقطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية وعدم استضافة أي وفد أمريكي، وهو الأمر الذي قابلته الإدارة الأمريكية من جانبها بممارسة الضغوط على الدول الإسلامية المشاركة في المؤتمر كي لا تدعم مثل تلك القرارات المتطرفة.
- والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل سيتزعم الرئيس التركي نهجا متطرفًا ومقاتلاً ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع الإشارة إلى أنه لم ينفذ تهديده بقطع العلاقات مع إسرائيل، وهل سيتجرأ ويصدر قرارات حقيقية ضد إدارة ترامب أم أنه سيكتفي بإصدار قرارات حاده وشجب لتصريح إعلام القدس عاصمة إسرائيل.
- إن توجهات الرئيس أردوغان إزاء إسرائيل تنم عن كراهية، وهناك من يزعمون أن الحديث يدور حول نبرة معاداة للسامية نظرًا لأنه يستخدم أحيانًا مصطلحات مستمده من ميثاق حماس المبرم عام 1988، فمنذ بضعة أيام قال أردوغان أن هؤلاء اليهود الذين يعتقدون أنهم حكام القدس، عليهم أن يعلموا أنهم لن يتمكنوا حتى من إيجاد شجره يختبئوا خلفها.
- الرئيس التركي يحاول أن يقود شعار "القدس خط أحمر للمسلمين" كي يُعلي مكانته كزعيم للنضال لتحرير القدس الشرقية من أيدي إسرائيل ولإفشال تصريح ترامب المتعلق بموقف القدس، وهو في الحقيقة ليست لديه القدرة على النضال بنجاح ضد إدارة ترامب بشكل يؤدي إلى تراجع ترامب عن تصريحه، فهو يتطلع إلى أن تسلمه الولايات المتحدة خصمه السياسي فتح الله غولن، وعلاقته سيئة بالرئيس ترامب وهو حليف قطر التي تعمل على توطيد علاقتها بإيران.
- بالنسبة لإسرائيل، فقد بدأت علاقة أردوغان بإسرائيل في التدهور منذ عملية "الرصاص المصبوب" عام 2008 التي وصفها أردوغان بأنها "جريمة ضد البشرية"، ليبدأ بعد ذلك في التطاول على إسرائيل على خلفية الحصار المفروض على فطاع غزة وأرسل قافلة "المرمرة" نحو شواطئ غزة في عام 2010، تلك القافلة التي خلَفت موت تسعة أتراك كانوا على ظهر السفينة التي هاجمها جنود الجيش الإسرائيلي عندما حاولوا إيقافها، الأمر الذي سبب أزمة حادة بين الدولتين وخلَف شرخًا في العلاقات، وبفقط في ديسمبر 2016 بعد مقاطعة طويلة تم توقيع اتفاقية مصالحة بين إسرائيل وتركيا تضمنت دفع تعويضات لمصابي عائلات "مرمرة" غير أن العلاقات ظلت فاتره ومتوترة.
- وينهي الكاتب مقاله بالقول، أنه منذ ذلك الوقت يحاول الرئيس أردوغان تحيُن الفرص لدهس إسرائيل من الناحية السياسية والإعلامية بغرض التباهي وإعلاء نفسه على حساب إسرائيل، والحديث هنا يدور حول طاغية مصاب بجنون العظمة مما يستوجب على قادة إسرائيل إيقافه عند حده، وذلك بأن تقوم إسرائيل باستغلال أي فرصة لكشف حقيقة نواياه، وهو ما أصاب فيه الرئيس نتنياهو وعليه المضي في هذا الاتجاه كي يدرك المجتمع الدولي من هو أردوغان، وكي يدرك أردوغان نفسه أن افتراءاته على إسرائيل لن تظل بلا رد.
المصدر: jcpa - ترجمة: لبنى نبيه عبد الحليم مجاهدهذا الموضوع مترجم عن الرابط التالي: اضغط هنا
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- الجزء ١: كيف تمت صناعة تنظيم الدولة الإسلامية؟
- كراهية أردوغان
- قادة مُهانون لمنطقة مُهانة
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