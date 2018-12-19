- التحدي الإسرائيلي للتطبيع في المنطقة
- نتنياهو للبنانيين: حزب الله يعرضكم للخطر
- صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال خاشقجي
- الخارجية الأمريكية تقر صفقة بيع تركيا منظومة "باتريوت"
- مصادر: الحكومة اللبنانية تعلن السبت على أبعد تقدير
- فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما وللمجتمع
- نائب يهرب دخّان
- الدوري الاميركي للمحترفين: انتصار جديد لدنفر وسقوط ليكرز
- اليونان تتبنى ميزانيتها الأولى بعد خروجها من الأزمة المالية
- ضوء دولي للتأليف.. وواشنطن تتخوف من تنامي القوة السياسية لحزب الله داخل لبنان
- الترتيبات الأخيرة لإنجاز الولادة الحكوميّة
- "حزب الله"- عون: "قَصقصَة جوانح"!
- وقائع قصة التسوية الحكومية
- "المتفجّرات" المرافقة للحكومة
- حكومة في الأمتار العشرة الأخيرة
- نجيب ميقاتي.. كاسحة ألغام لضمان سلامة البلد
- بعد ليلة جنسية مع شقراء.. مساعد نائب رئيس وزراء أستراليا يتقدم باستقالته
- أستراليا: سباق بين الحكومة والمعارضة على السخاء بمليارات الدولارات عشية الانتخابات
- أستراليا: مكافحة الفساد تداهم مكاتب حزب العمال في نيو ساوث ويلز
- طائفة الأميش في أميركا الشمالية.. يعزلون أنفسهم عن العالم ويرفضون التكنولوجيا ويتكاثرون بمعدلات مرتفعة
- خطوبة طفلين بمصر تثير ضجة (فيديو)
- تعرف على "سر الخلود" الذي تخفيه قناديل البحر
- شلالات "وادي الريان" بمصر.. مياه تداعب الصخور
- إقناع "حزب الله" حلفاءه بالتسوية وتولي ابراهيم المخرج رفع التوقعات بولادة الحكومة اللبنانية آخر الأسبوع
- إعلان الحكومة اللبنانية يحسمه الاتفاق على ممثل «سنة 8 آذار» الجمعة
- دخول أميركي في لحظة التأليف: مخاوف من تنامي قوّة حزب الله
- الحكومة قبل الميلاد
- العلماء الاستراليون يكتشفون علاجاً يعيد الذاكرة ويمنع الخرف
- حياد «القوات»: تقليل مخاطر استهداف الحريري
- طرد المقدم سوزان الحاج من قوى الأمن
- 6 مليارات دولار خدمة الدين عام 2019!
- «فيتش» تعدّل النظرة المستقبلية إلى «سلبي»: المخاطر السياسية والمالية مرتفعة
- لجنة الاتصالات: «أوجيرو» تحت المجهر
- «الأنفاق» في مجلس الأمن... بين الأهداف والنتائج
- عملاء إيران في المنطقة
- توقعات الأبراج ليوم December 19, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 19, 2018
- تنازلات متبادلة قلّصت المسافات والحكومة «على بُعد خطوتين»
- بوتن يغازل كينزال وأفانغارد: "لا مثيل لهما"
- الحكومة اللبنانية الجديدة... «عيدية الميلاد»!
- مدير الأمن يضع تسوية معقدة تستجيب لشرطين للحريري
- وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب والقتلِ والرمي بالمجاري
- لبنان: «العقدة السنيّة» فُككت... والحكومة في غرفة الولادة
- فشل روسيا وإيران وتركيا في تشكيل اللجنة الدستورية السورية
- العُنصريّة نيكي هايلي تنْصَح الفِلسطينيّين بقُبولِ “صَفقة القَرن” وتُحَذِّرُهُم مِن مَخاطِر رَفْضِها.. لِماذا نَجْزِم بأنّ صواريخ قِطاع غزّة وانتِفاضَة الضِّفَّة المُسَلَّحة دَفَنتْها أشلاء قَبل إعلانِها؟ وما هِي الأسرار التي كَشَفها هنيّة في خَطابِه الأخير وتُبَشِّر بمُستَقبلٍ مُرعِبٍ لكُل المُتوَرِّطين فيها ابتِداءً بترامب وانتِهاءً بكوشنر؟
- ميقاتي من بعبدا: عون واثقٌ من قربِ التأليف وتمثيلُنا بيَدِ الرئيس المكلّف
- واشنطن بوست: ترامب صبي يشغل البيت الأبيض والعالم يعرف ذلك
- مانشستر يونايتد يقيل مورينيو
- اليابان ستتزوّد بحاملتي طائرات للمرّة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية
- الولادة الحكومية "الموعودة" عشية الميلاد؟
اخترنا لكم
-
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال ...الكاتب:
-
فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما ...الكاتب:
-
وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب ...الكاتب:
-
احتجاجات طلابية في هولندا ضدّ سياسات الحكومة ...الكاتب:
-
محتجو "السترات الصفراء" ينزلون إلى الشوارع للسبت ...الكاتب:
-
حركة "سترات صفراء" في إسرائيل احتجاجا على ...الكاتب:
-
يوميات نور عريضة في سطور... ما الرسالة ...الكاتب:
-
إعادة إحياء النازية ...الكاتب:
-
كيندال جينر تثير ضجة بعد ظهورها بفستان ...الكاتب:
-
عمالقة السلاح في العالم.. تصنيف جديد يغير ...الكاتب:
-
مصدر مطلع على نص تسجيلات مقتل خاشقجي ...الكاتب:
-
هل الصداقة بين إيران والولايات المتحدة ممكنة؟ ...الكاتب:
-
فيديو الضرب الوحشي يفضح الشرطة الفرنسية ويروع ...الكاتب:
-
هل تثبت مونيكا لوينسكي براءتها في آخر ...الكاتب:
-
تمويل حروب أميركا بالخارج.. أرقام فلكية ونتائج ...الكاتب:
-
عام مشتعل ينتظر الشرق الأوسط.. تعرف على ...الكاتب:
-
إحدى أول مسلمتين في الكونغرس الأميركي بدأت ...الكاتب:
-
ماكرون في مواجهة السترات الصفر وشهر ديسمبر ...الكاتب:
-
قاسم سليماني وحزب الله يتحضّران للحرب على ...الكاتب:
-
أول إجراء رسمي ضد رانيا يوسف بعد ...الكاتب:
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال خاشقجي
توضح التسجيلات التي تبلغ مدتها 3 آلاف و500 ساعة حركة فريق الاغتيال السعودي المكون من 15 شخصا خطوة بخطوة منذ لحظة دخوله البلاد وحتى مغادرته
حصلت وكالة الأناضول، الأربعاء، على لقطات جديدة للفريق السعودي الذي قدم لاغتيال الصحفي جمال خاشقجي، أثناء دخول ومغادرة عناصره إسطنبول ومبنى القنصلية ومقر إقامة القنصل فيها.
وعلمت الأناضول أن فرقا خاصة من جهاز الاستخبارات التركي، ومديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في إسطنبول، فحصت وحللت تسجيلات 147 كاميرا مراقبة في 80 نقطة بإسطنبول، من أبرزها مطار أتاتورك الدولي، ومنطقتي "لافنت" و"السلطان أحمد".
وتوضح التسجيلات التي تبلغ مدتها 3 آلاف و500 ساعة حركة فريق الاغتيال السعودي المُكون من 15 شخصا خطوة بخطوة منذ لحظة دخوله البلاد وحتى مغادرته.
وأفادت مصادر أمنية، للأناضول، بأن رجل المخابرات السعودي محمد سعد حسين الزهراني (30 عاما)، والعقيد منصور عثمان محمد أباحسين (46 عاما)، والضابط نايف حسن سعيد العريفي (32 عاما) وصلوا إلى مطار أتاتورك في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في الساعة 16:30 بتوقيت تركيا على متن رحلة مجدولة تابعة للخطوط الجوية السعودية، ثم توجهوا إلى الفندق.
فيما وصل عبد العزيز الهوساوي (31 عاما)، وخالد عايض الطيبي (30 عاما)، والضابط في سلاح الجو السعودي مشعل سعد البستاني (31 عاما) في 2 أكتوبر عند الساعة 01:30 على متن رحلة مجدولة تابعة للخطوط الجوية التركية، ومن هناك توجهوا إلى الفندق أيضا.
وفي 2 أكتوبر أيضا في الساعة 03:30، وصل الضابط بدر لافي محمد العتيبي (45 عاما)، ووليد عبد الله محمد الشهري (38 عاما)، ومصطفى محمد محمد المدني (57 عاما)، وفهد شبيب البلوي (33 عاما)، والعقيد في المخابرات السعودية ماهر عبد العزيز مطرب (47 عاما)، وزعار غالب الحربي (39 عاما)، وتركي مشرف الشهري (36 عاما)، ورئيس المجلس العلمي للطب الشرعي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية صلاح محمد الطبيقي (47 عاما)، وسيف سعد القحطاني (45 عاما)، إلى مطار أتاتورك على متن طائرة خاصة، ثم توجهوا إلى الفندق.
وبين الساعة 09.50 و10.57، وصلت مجموعة من المتهمين إلى القنصلية، كل على حدة، وهم بالترتيب: ماهر عبد العزيز مطرب، وزعار غالب الحربي، وبدر لافي محمد العتيبي، ومحمد سعد حسين الزهراني، وتركي مشرف الشهري، ووليد عبد الله محمد الشهري، وفهد شبيب البلوي، ومصطفى محمد محمد المدني، وسيف سعد القحطاني، وصلاح محمد الطبيقي.
وبين الساعة 11.00 و 12.30، دخلت مجموعة من المتهمين إلى مقر إقامة القنصل، وهم بالترتيب: عبد العزيز الهوساوي، وخالد عايض الطيبي، ونايف حسن سعيد العريفي، ومشعل سعد البستاني، ومنصور عثمان محمد أباحسين.
وفي الساعة 14.53، خرج مصطفى محمد محمد المدني برفقة سيف سعد القحطاني، من الباب الخلفي للقنصلية سائرا على قدميه، ومرتديا ملابس خاشقجي، إلى جانب استخدامه لحية وشارب مزيفين، وفي يده كيس أسود اللون، ثم استوقف سيارة أجرة، وتوجه إلى منطقة السلطان أحمد.
وفي الساعة 16.13، دخل المدني إلى دورة المياه في مسجد، وفي الساعة 16.29 خرج منها مرتديا ملابس أخرى.
وفي الساعة 15.00، خرجت حافلة صغيرة تحمل لوحة رقمها 34 CC 1865 كانت متوقفة في حديقة القنصلية، وكانت محملة بحقائب وأكياس كثيرة، وتوجهت إلى مقر إقامة القنصل. وتم نقل الأكياس والحقائب التي يعتقد أن بداخلها جسد خاشقجي إلى داخل المقر.
وعاد عناصر الفريق إلى فنادقهم عقب أرتكابهم جريمتهم المخطط لها مسبقا، وتوجهت مجموعة منهم إلى المطار في أوقات مختلفة، وفي الساعة 18.30، غادروا إلى السعودية على متن طائرة خاصة رقمها HZSK1، وهم: بدر لافي محمد العتيبي، ووليد عبد الله محمد الشهري، وفهد شبيب البلوي، وماهر عبد العزيز مطرب، وزعار غالب الحربي، وتركي مشرف الشهري.
وفي الساعة 22.50، غادر إلى السعودية عبد العزيز الهوساوي، وخالد عايض الطيبي، ومحمد سعد حسين الزهراني، ومنصور عثمان محمد أباحسين، ونايف حسن سعيد العريفي، ومشعل سعد البستاني، وصلاح محمد الطبيقي، على متن طائرة خاصة رقمها HZSK2.
أمّا مصطفى محمد محمد المدني وسيف سعد القحطاني، فغادرا إلى السعودية في الساعة 01.30 من يوم 3 أكتوبر على متن طائرة مجدولة تابعة للخطوط الجوية التركية، توقفت في مصر.
** محو الأدلة
يُذكر أن المسؤولين السعوديين سعوا إلى عرقلة الجهود التركية الرامية إلى كشف ملابسات الواقعة، وكسب مزيد من الوقت، من خلال عدم الموافقة على طلبات فرق الأمن والاستخبارات التركية، لإجراء عملية بحث في القنصلية ومقر إقامة القنصل، حتى مجيء خبيرين كيميائيين من السعودية لطمس الأدلة ومحوها، ثم تم السماح للفرق الأمنية التركية بالدخول.
كما تم رفض الطلبات التركية للبحث في حديقة مقر إقامة القنصل والبئر الموجود بها، بحجة أنها أماكن خارج إطار تصريح البحث الممنوح.
ولم يسمح بذلك أيضا رغم الطلبات التي تم تقديمها لاحقا.
وتوضح اللقطات التي وصلت الأناضول تحركات فريق الاغتيال السعودي أثناء دخول ومغادرة عناصره البلاد في أوقات مختلفة ومبنى القنصلية ومقر إقامة القنصل.
وأثارت جريمة قتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل وتقطيع جثة خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
تابعونا
- بعد ليلة جنسية مع شقراء.. مساعد نائب رئيس وزراء أستراليا يتقدم باستقالته
- تعرفوا على قنبلة الاغراء الهندية "شروتي حسن"
- إميلي راتاجكوسكي تتموضع عارية في كوكتيل صور للمصور الفوتوغرافي جوناثان لادر
- وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب والقتلِ والرمي بالمجاري
- طائفة الأميش في أميركا الشمالية.. يعزلون أنفسهم عن العالم ويرفضون التكنولوجيا ويتكاثرون بمعدلات مرتفعة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- التحدي الإسرائيلي للتطبيع في المنطقة
- صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال خاشقجي
- وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب والقتلِ والرمي بالمجاري
- فشل روسيا وإيران وتركيا في تشكيل اللجنة الدستورية السورية
- بعد البشير.. دمشق لا تستبعد زيارة رؤساء عرب لسورية
- الحرب الأخرى في اليمن للسيطرة على خدمات الإنترنت في البلاد
- العراق.. النازحون في خطر وتحذير من "مخازن فارغة"
- "ما خفي أعظم" يكشف خطة غزو عسكري لقطر
- سد النهضة الإثيوبي.. ضربة تلو الأخرى و"الحلم يبتعد"
- حركة "سترات صفراء" في إسرائيل احتجاجا على غلاء المعيشة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)