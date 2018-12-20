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تركيا تقول المسلحون الأكراد السوريون سيدفنون في خنادقهم
قيّم هذا المقال/الخبر:
اسطنبول (رويترز) - قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن المسلحين الأكراد شرقي الفرات في سوريا ”سيدفنون في خنادقهم في الوقت المناسب“، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بدأ ما سيكون انسحابا كاملا للقوات الأمريكية من سوريا.
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن أكار قوله ”أمامنا الآن منبج وشرقي الفرات. نعمل بشكل مكثف على هذه المسألة“. وقالت تركيا إنها ستشن عملية عسكرية قريبا ضد وحدات حماية الشعب في شمال سوريا.
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