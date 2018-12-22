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والد ناشطة معتقلة بالسعودية يدعو إلى التحرك لوقف تعذيب المعتقلات

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: الجزيرة نت
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 124
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والد ناشطة معتقلة بالسعودية يدعو إلى التحرك لوقف تعذيب المعتقلات
من اليمين إلى اليسار: سمر بدوي وعزيزة اليوسف ولجين الهذلول

نقل حساب معتقلي الرأي في تويتر عن حساب والد الناشطة لجين الهذلول المعتقلة في السجون السعودية، تغريدة له دعا فيها إلى التحرك لوقف ما تتعرض له ابنته مع بقية الناشطات المعتقلات من حبس انفرادي وصعق بالكهرباء وتحرش جنسي وتهديد بالاغتصاب والقتل.

 

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي عن مسؤول سعودي مطّلع على وضع الناشطات المعتقلات، أن لجنة حقوق الإنسان -التي ترفع تقاريرها إلى الملك سلمان بن عبد العزيز- تحقق في الاتهامات بتعذيب عدد من الناشطات المدافعات عن حقوق النساء، ومنهن عزيزة اليوسف وإيمان النجفان وسمر بدوي.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن ضباطا سعوديين عذبوا السجينات بالصعق الكهربائي والجَلد والتحرش الجنسي، وأن سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان أشرف على التحقيق مع لجين التي تعرضت للتعذيب، كما هددها القحطاني بالاغتصاب والقتل والإلقاء في مجاري الصرف الصحي.

 

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت السعودية بالسماح لمراقبين مستقلين دوليين بالوصول إلى ناشطات معتقلات منذ مايو/أيار الماضي، للتأكد من سلامتهن.

 

وأعلنت المنظمة في بيان لها أنها تلقت يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تقريرا من "مصدر مطلع" يشير إلى تعرض ناشطة حقوقية للتعذيب، وأنه بالاستناد إلى مصادر مختلفة فإن تعذيب الناشطات قد يكون مستمرا.

 

المصدر: الجزيرة نت

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