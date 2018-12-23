عربية ودولية

العالم الشرق الاوسط واالعرب شؤون اسرائيلية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | الشرق الاوسط واالعرب | أردوغان وترامب اتفقا على التنسيق بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من سوريا
المصنفة ايضاً في: الشرق الاوسط واالعرب

أردوغان وترامب اتفقا على التنسيق بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من سوريا

الرئيس التركي قال عبر "تويتر" إنه توافق مع ترامب على تعزيز التنسيق بين بلدينا في العديد من القضايا انطلاقا من العلاقات التجارية إلى المستجدات في سوريا

آخر تحديث: منذ 46 من الدقائق
المصدر: الأناضول
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 49
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أردوغان وترامب اتفقا على التنسيق بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من سوريا

قالت مصادر في الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب "اتفقا على التنسيق بين البلدين لمنع حدوث أي فراغ في السلطة بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من سوريا".

 

وأضافت أن أردوغان عبر في اتصال هاتفي مع ترامب عن ارتياحه إزاء الخطوات التي اتخذتها واشنطن بشأن محاربة الإرهاب في سوريا.

 

وأكد الرئيس التركي في هذا الإطار استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم للولايات المتحدة حليفتها بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بحسب المصادر.

 

وأضافت المصادر أن الزعيمين اتفقا أيضا على ضروة زيادة الحجم التجاري الذي لم يرتق بعد إلى المستوى المطلوب بين البلدين.

 

وأوضحت أن أردوغان هنأ ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة قدوم العام الجديد.

 

وفي تغريدة عبر "تويتر" قال الرئيس أردوغان، الأحد، إنه أجرى مكالمة هاتفية "مثمرة" مع ترامب، معربا عن أمله في أن تحمل هذه المكالمة الخير للبلدين والمنطقة.

 

وفي وقت سابق، الأحد، أعلن ترامب على حسابه بموقع "تويتر"، أنه بحث مع أردوغان مكافحة داعش والانسحاب المنسق للقوات الأمريكية من سوريا.

 

وكتب ترامب، في تغريدة عبر صفحته بموقع "تويتر": "أجريت اتصالًا مثمرًا مع الرئيس التركي تباحثنا خلاله بشأن مكافحة تنظيم داعش، والانسحاب المنسق بشكل عال والبطئ للقوات الأمريكية من سوريا".

 

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه بحث كذلك التبادل التجاري بين البلدين بشكل موسع.

 

وأعلن دونالد ترامب، الأربعاء، رسميًا، بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا، دون تحديد جدول زمني.

 

وأكد ترامب، مرارا، أنّ القرار يأتي "بعد أن تم القضاء على تنظيم داعش في سوريا بشكل كبير".

المصدر: الأناضول

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)