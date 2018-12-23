- ثلاثة رجال وثلاثة مشاهد
- أردوغان وترامب اتفقا على التنسيق بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من سوريا
- لبنان: «السترات الصفر» و«الأجندات السياسية»!
- ولادة الحكومة خارج الحسبان.. الحريري: لا بد من الصمت ليسمع الجميع
- لبنان: الحكومة «عالقة»... وفوضى بالشارع
- الصراع على الزعامة المارونيّة في لبنان (3/3)
- "الثلث المعطّل" يعطّل الحكومة اللبنانية
- حَربٌ كلاميّةٌ مُستَعِرة آوارها بين أردوغان ونِتنياهو هَل ستَتطوَّر إلى قَطعِ العِلاقات؟ ولِماذا الآن؟ وما عَلاقَتها بفَشَلِ “مسرحيّة الأنفاق” في جنوب لبنان؟
- ماذا عن مواقف الدول الكبرى من لبنان؟
- تظاهرة رياض الصلح تنفلت في شوارع بيروت
- حكومة "الميلاد": باسيل يسرق الهدية وحزب الله يطارده
- حزب الله في هجوم عنيف: باسيل يتحمّل المسؤولية
- اختفت قبل عام وظهرت «بقايا عظام».. قصة الفتاة السورية التي وقعت في حب شاب بألمانيا، السلطات تشتبه في أقرب الناس إليها
- هكذا ستكون مواقع التواصل الاجتماعي في 2019
- فنجان واحد من القهوة المرّة يكشف لك إن كنت مهزوزا نفسيا أم لا!
- شركة روسية تكشف عن سلاح "يعمي" العدو
- لا عيدية حكومية للبنانيين وامتحان لـ"السترات الصفر" في الشارع
- ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى 168 قتيلا
- أستراليا تكشر عن أنيابها للسائقين المخالفين في موسم الكريسماس
- تحذير: مصير اليابان ينتظر أستراليا
- دراسة بحثية: أثرياء أستراليا يتهربون من الضرائب بتلك الطريقة
- «قارئة الفنجان» لتوقعات سنة 2019
- «8 آذار» تتهم باسيل بإفشال تشكيل الحكومة
- «قتالٌ سياسي» على «الوزير الملك» يؤخّر ولادة الحكومة في لبنان
- لا حكومة قبل الميلاد وربما ليس قبل رأس السنة
- لبنان: التفاصيل تعيد الحكومة خطوة إلى الوراء
- توقعات الأبراج ليوم December 23, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 23, 2018
- ما مفاجأة ترامب المقبلة…
- عبدالرحيم مراد عرّاب "سنّة حزب الله" الذي لا يقبّل يده أحد
- روبوتات تهمش العمال.. هل تصل ثورة السترات الصفراء لأمازون؟
- والد ناشطة معتقلة بالسعودية يدعو إلى التحرك لوقف تعذيب المعتقلات
- قتلى وحرائق واعتقالات.. احتجاجات السودان تدخل يومها الرابع
- الصراع على سورية صراع على الجغرافيا قبل السياسة
- اللقاء التشاوري سحب تسمية عدرا
- جبران باسيل يتلاعب بالحقائب والأسماء
- حكومةُ السياسة لحزب الله والأرباحُ للحريري وباسيل
- 15 دقيقة بين كرامي وعدرا أفضت الى قرار مفاجئ!
- وزير الدفاع البريطاني: البحر الأسود ليس ملكًا لروسيا
- أردوغان عن عملية شرق الفرات: الموقف الأمريكي الأخير دفعنا للتريث لفترة
- فشل دو ميستورا لــيس شخصياً إنما أُمميّاً؟
- عِقَد أم مناورات ... و"وينك يا عدرا" ؟
- الحكومة في دوامة «الثلث المعطّل» والــحقائب.. و«التشاوري» لعدرا: معنا أم لا؟
- "التشاوري" فشل في اقناع عدرا من الالتقاء به
- جسر جل الديب لن يكون هدية العيد... إلى متى؟
- لقاء «المنكوبين»: وزيرُنا «قيد الدرس»!
- حال اللقاء التشاوري.. رضينا بـ عدرا.. وعدرا ما رضي فينا
- تحذير.. أمراض خطيرة مصدرها حمامات السباحة
- هذه العلامات تدل على أنك لا تعتني بنفسك كما يجب
- هل المتزوجون أكثر سعادة من غيرهم؟
اخترنا لكم
-
ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى ...الكاتب:
-
صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على ...الكاتب:
-
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال ...الكاتب:
-
فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما ...الكاتب:
-
وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب ...الكاتب:
-
احتجاجات طلابية في هولندا ضدّ سياسات الحكومة ...الكاتب:
-
محتجو "السترات الصفراء" ينزلون إلى الشوارع للسبت ...الكاتب:
-
حركة "سترات صفراء" في إسرائيل احتجاجا على ...الكاتب:
-
يوميات نور عريضة في سطور... ما الرسالة ...الكاتب:
-
إعادة إحياء النازية ...الكاتب:
-
كيندال جينر تثير ضجة بعد ظهورها بفستان ...الكاتب:
-
عمالقة السلاح في العالم.. تصنيف جديد يغير ...الكاتب:
-
مصدر مطلع على نص تسجيلات مقتل خاشقجي ...الكاتب:
-
هل الصداقة بين إيران والولايات المتحدة ممكنة؟ ...الكاتب:
-
فيديو الضرب الوحشي يفضح الشرطة الفرنسية ويروع ...الكاتب:
-
هل تثبت مونيكا لوينسكي براءتها في آخر ...الكاتب:
-
تمويل حروب أميركا بالخارج.. أرقام فلكية ونتائج ...الكاتب:
-
عام مشتعل ينتظر الشرق الأوسط.. تعرف على ...الكاتب:
-
إحدى أول مسلمتين في الكونغرس الأميركي بدأت ...الكاتب:
-
ماكرون في مواجهة السترات الصفر وشهر ديسمبر ...الكاتب:
أردوغان وترامب اتفقا على التنسيق بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من سوريا
الرئيس التركي قال عبر "تويتر" إنه توافق مع ترامب على تعزيز التنسيق بين بلدينا في العديد من القضايا انطلاقا من العلاقات التجارية إلى المستجدات في سوريا
قالت مصادر في الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب "اتفقا على التنسيق بين البلدين لمنع حدوث أي فراغ في السلطة بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من سوريا".
وأضافت أن أردوغان عبر في اتصال هاتفي مع ترامب عن ارتياحه إزاء الخطوات التي اتخذتها واشنطن بشأن محاربة الإرهاب في سوريا.
وأكد الرئيس التركي في هذا الإطار استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم للولايات المتحدة حليفتها بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بحسب المصادر.
وأضافت المصادر أن الزعيمين اتفقا أيضا على ضروة زيادة الحجم التجاري الذي لم يرتق بعد إلى المستوى المطلوب بين البلدين.
وأوضحت أن أردوغان هنأ ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة قدوم العام الجديد.
وفي تغريدة عبر "تويتر" قال الرئيس أردوغان، الأحد، إنه أجرى مكالمة هاتفية "مثمرة" مع ترامب، معربا عن أمله في أن تحمل هذه المكالمة الخير للبلدين والمنطقة.
وفي وقت سابق، الأحد، أعلن ترامب على حسابه بموقع "تويتر"، أنه بحث مع أردوغان مكافحة داعش والانسحاب المنسق للقوات الأمريكية من سوريا.
وكتب ترامب، في تغريدة عبر صفحته بموقع "تويتر": "أجريت اتصالًا مثمرًا مع الرئيس التركي تباحثنا خلاله بشأن مكافحة تنظيم داعش، والانسحاب المنسق بشكل عال والبطئ للقوات الأمريكية من سوريا".
وأوضح الرئيس الأمريكي أنه بحث كذلك التبادل التجاري بين البلدين بشكل موسع.
وأعلن دونالد ترامب، الأربعاء، رسميًا، بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا، دون تحديد جدول زمني.
وأكد ترامب، مرارا، أنّ القرار يأتي "بعد أن تم القضاء على تنظيم داعش في سوريا بشكل كبير".
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أردوغان وترامب اتفقا على التنسيق بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من سوريا
- والد ناشطة معتقلة بالسعودية يدعو إلى التحرك لوقف تعذيب المعتقلات
- قتلى وحرائق واعتقالات.. احتجاجات السودان تدخل يومها الرابع
- أردوغان عن عملية شرق الفرات: الموقف الأمريكي الأخير دفعنا للتريث لفترة
- بعد "طعنة ترامب".. خيارات أكراد سوريا أمام دبابات أردوغان
- تركيا تقول المسلحون الأكراد السوريون سيدفنون في خنادقهم
- واشنطن تبدأ سحب قواتها من سوريا وسط ترحيب روسي
- التحدي الإسرائيلي للتطبيع في المنطقة
- صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال خاشقجي
- وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب والقتلِ والرمي بالمجاري
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)