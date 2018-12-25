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ترامب: إعادة إعمار سوريا ستمولها السعودية بدلا منا

آخر تحديث: منذ 53 من الدقائق
المصدر: الجزيرة نت
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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ترامب: إعادة إعمار سوريا ستمولها السعودية بدلا منا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا، وإنها ستقوم بذلك بدلا من الولايات المتحدة، وقدم لها الشكر على ذلك.

 

وفي تغريدة له على تويتر، قال ترامب إن "السعودية وافقت على تقديم التمويل اللازم لإعادة إعمار سوريا بالنيابة عن الولايات المتحدة".

 

وأضاف أن "من الجيد أن تساعد دول فاحشة الثراء جيرانها بدل أن تقوم بذلك دولة عظمى على بعد خمسة آلاف ميل"، في إشارة إلى بلاده، مختتما بالقول "شكرا للسعودية".

 

وقالت مراسلة الجزيرة في واشنطن بيسان أبو كويك إن هذه التغريدة تأتي ضمن سلسلة تغريدات نشرها ترامب بعد قراره الأربعاء سحب قوات بلاده من شمال سوريا، حيث يرى البعض أنه أراد الكشف عن دور السعودية في تولي إعمار سوريا، بعدما أعلن أنه اتفق مع تركيا على أن تتولى مهمة القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية؛ وهذا يعني أنه يجب على دول المنطقة أن تحل مشاكلها.

 

وتعرض ترامب لانتقادات من مسؤولين أميركيين بعد قراره الانسحاب من سوريا، وهو ما يرجح أنه من خلال تغريداته يحاول الرد على منتقديه.

 

وقبل ساعات، قال ترامب في تغريدة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زوده بمعلومات وافية عن إمكانية قضاء تركيا على بقايا تنظيم الدولة في سوريا، مضيفا "هو شخص قادر على ذلك، إضافة إلى ذلك، فإن تركيا جارة لسوريا، وجنودنا عائدون إلى الديار".

 

وأعلن ترامب أمس عبر تويتر أنه بحث مع أردوغان مكافحة تنظيم الدولة والانسحاب "المنسق بشكل عال والبطيء" للقوات الأميركية من سوريا، إضافة إلى التبادل التجاري بين البلدين بشكل موسع.

 

المصدر: الجزيرة نت

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