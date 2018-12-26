عربية ودولية

العالم الشرق الاوسط واالعرب شؤون اسرائيلية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | الشرق الاوسط واالعرب | الضربة الإسرائيلية قرب دمشق.. سر "الطائرتين المشبوهتين"
المصنفة ايضاً في: الشرق الاوسط واالعرب, شؤون اسرائيلية

الضربة الإسرائيلية قرب دمشق.. سر "الطائرتين المشبوهتين"

آخر تحديث: منذ 38 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 152
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
الضربة الإسرائيلية قرب دمشق.. سر &quot;الطائرتين المشبوهتين&quot;

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلا عن موقع موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في مراقبة حركة الطيران، مغادرة طائرتين إيرانيتين "مشبوهتين" العاصمة السورية صوب طهران، قبل دقائق قليلة فقط على تنفيذ إسرائيل ضربات جوية على أهداف قرب دمشق، مساء الثلاثاء.

 

وأوضحت "جيروزاليم بوست" أن طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإيرانية "قشم" غادرت مطار دمشق في حدود التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء، أي قبل حوالي 30 دقيقة على بدء تنفيذ إسرائيل ضرباتها الجوية.

 

وأضاف "بحلول منتصف الليل، حطت الطائرة في طهران". واقترن اسم شركة "قشم"، في السابق، بتقارير تفيد بتورطها في تهريب الأسلحة إلى مليشيات حزب الله في سوريا.

 

أما الطائرة الإيرانية الثانية التابعة لشركة "ماهان" الجوية، فأقلعت في حدود الساعة العاشرة من مساء أمس، واتبعت نفس مسار الرحلة التي سبقتها.

 

وكانت خطوط "ماهان" الجوية تعرضت لعقوبات من طرف وزارة الخزانة الأميركية، بسبب صلاتها مع الحرس الثوري الإيراني.

 

من جهتها، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الصواريخ قصفت مستودع "حزب الله" للأسلحة يوجد في غرب دمشق، مخلفة إصابة 3 جنود سوريين.

 

ونقلت الصحيفة عن مجلة "نيوزويك" الأسبوعية الأميركية قولها إن العديد من كبار مسؤولي حزب الله أصيبوا خلال الهجوم.

 

لكن المدير السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، آموس يادلين، قال، الأربعاء، إنه من غير المحتمل أن تكون إسرائيل أصابت مسؤولي حزب الله في هجوم الثلاثاء.

 

وتابع "وقع القصف بعد دقائق قليلة على توجه مسؤولين إيرانيين على متن طائرة إلى طهران"، مضيفا أن "احتمال إصابة المسؤولين ضعيف جدا.. نحن نحاول حاليا فهم ما جرى ومن تم استهدافه".

 

وكانت سوريا قالت إن الدفاعات الجوية "تصدت لصواريخ معادية أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية".

 

وأضافت أن الدفاعات الجوية تمكنت "من إسقاط معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها، واقتصرت أضرار العدوان على مخزن ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجراح".

المصدر: سكاي نيوز

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)