- موجة برد شديدة تعصف ببلاد الشام.. وتحذير من "الأسوأ"
- بابا فانجا: ترامب سيصاب بالصمم وبوتين سيتعرّض لمحاولة اغتيال
- بعد مقدّمة "OTV"... الرياشي و"النتيجة المحزنة"!
- عام 2018: من فروم الى روسيا... مكافحة المنشطات على المحك مجددا
- لتقي نفسك من ألزهايمر.. تناول البرتقال أو اشربه يومياً
- "الجمهورية تتزعزع" ... واستياء مسيحي
- ترامب في العراق.. وتركيا تتأهب ســوريّاً.. وإسرائيل هدّدت لبنان بكارثة
- متى يُعاد الحق إلى أبناء جبيل وكسروان؟
- من كواليس «الحرب الصامــتة» بين بعبدا والضاحية
- «التشاطُر» طيَّر الحكومة الى أجل غير مسمّى
- حكومة إختصاصيّين.. خشبةُ خلاصٍ من «الحزب»؟
- معادلة «الحزب»: لا تفريط بـ«التيار».. ولا تضحية بـ«التشاوري»
- الفساد في لبنان.. طاعون بلا نهاية
- بعد ″النأي بالنفس″.. عون يلاقي ميقاتي في رفض الأعراف الجديدة
- قتل زوجته السابقة بطريقة بشعة.. وأكمل جريمته على "فيسبوك"
- بارقة أمل.. علاج ثوري قد ينهي معاناة مرضى السكري!
- تقاسم النفوذ في سورية: الكلّ يكسب إلا العرب
- الـ«توتيا Sea Urchin»: حجمها صغير ومنافعها غير متوقّعة
- بري لا يحمّل فريقا معيناً مسؤولية تأخير الحكومة وإعلام عون يشدد على "قوة موقفه غير القابل للتخطي"
- سقوط المبادرة الرئاسية يُعيد أزمة التأليف إلى المربّع الأول
- 3 طائرات مدنية تنجو من كارثة: متى تنتهي «النزهة» الإسرائيلية في لبنان؟
- الحريري يتخلى عن صلاحياته: أنا ما دخلني
- حزب الله ــ التيار... الأزمة الأخطر منذ «مار مخايل»؟
- توقعات الأبراج ليوم December 27, 2018
- مياه الجنوب غير مطابقة للمواصفات.. تلوث جرثومي وكيميائي في محطات الضخ الرئيسية
- ما معنى الصراع المستجد على وزارة البيئة؟
- حدث في مثل هذا اليوم December 27, 2018
- ترامب يغادر العراق.. وإلغاء اجتماعه مع عبدالمهدي
- أستراليا.. الجالية الفيتنامية تدعو إلى الاحتشاد للانتقام من بلطجية سودانيين
- تركيا تعيد حقوق الإنسان إلى الزمن العثماني!
- إطفاء محركات الاتصالات في الملف الحكومي والشارع في لبنان... على الخطّ
- بري: اتصالات تأليف الحكومة اللبنانية... جامدة
- بري لأول مرة: قطبة مخفية لها علاقة بالانسحاب الأميركي وراء عرقلة الحكومة
- النائب روجيه عازار: الرئيس عون غاضب من السياسيين الذين يتراجعون عن التزاماتهم
- ثَلاثةُ أسبابٍ تَجعَلُنا لا نَستبعِد أن تكون الغارة الصاروخيّة الإسرائيليّة على سورية هِي الأخيرة.. هل سيُعطِي بوتين الضَّوء الأخضَر للجيش السوريّ لاستِخدام صواريخ “إس 300” لإسقاطِ الطَّائِرات الإسرائيليّة في الأجواءِ اللبنانيّة؟ ولِماذا لا يَذهب الحريري إلى مجلس الأمن شاكِيًا تَهديد الطَّائِرات في مَطارِ بيروت؟
- مقال لغسان سعود يمهّد لمقدمة نارية للـ"OTV"
- ماذا يريد حزب الله؟
- من المنتصر في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب العسكري الأميركي؟
- الضربة الإسرائيلية قرب دمشق.. سر "الطائرتين المشبوهتين"
- أبعد من الحكومة المفقودة: مخطط كبير يستهدف لبنان؟
- بالصور.. تفاصيل 24 ساعة مرعبة عاشها سكان برج الحديقة الأولمبية بأستراليا
- مفاجأة خطيرة تهز أستراليا.. مطار سيدني يسبح على بركة مياه سامة
- لماذا أصبحت هواوي خطرًا على الأمن القومي؟
- هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين
- أستراليا.. التوأمتان الأكثر تطابقاً تعتزمان الزواج من رجل واحد
- نائبة تتعرض للضرب بسبب ملابسها الفاضحة
- الخضروات والفواكه الأرجوانية.. كنز غذائي وصحي لا يفنى
- حق العقَّاد علينا
- العقوبات الأميركية تقلّص موازنة إيران إلى النصف
- توقعات الأبراج ليوم December 26, 2018
اخترنا لكم
-
بابا فانجا: ترامب سيصاب بالصمم وبوتين سيتعرّض ...الكاتب:
-
من المنتصر في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب ...الكاتب:
-
الضربة الإسرائيلية قرب دمشق.. سر "الطائرتين المشبوهتين" ...الكاتب:
-
هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين ...الكاتب:
-
إسرائيل تستهدف مواقع للحرس الثوري وحزب الله ...الكاتب:
-
واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام ...الكاتب:
-
الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ ...الكاتب:
-
ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى ...الكاتب:
-
صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على ...الكاتب:
-
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال ...الكاتب:
-
فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما ...الكاتب:
-
وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب ...الكاتب:
-
احتجاجات طلابية في هولندا ضدّ سياسات الحكومة ...الكاتب:
-
محتجو "السترات الصفراء" ينزلون إلى الشوارع للسبت ...الكاتب:
-
حركة "سترات صفراء" في إسرائيل احتجاجا على ...الكاتب:
-
يوميات نور عريضة في سطور... ما الرسالة ...الكاتب:
-
إعادة إحياء النازية ...الكاتب:
-
كيندال جينر تثير ضجة بعد ظهورها بفستان ...الكاتب:
-
عمالقة السلاح في العالم.. تصنيف جديد يغير ...الكاتب:
-
مصدر مطلع على نص تسجيلات مقتل خاشقجي ...الكاتب:
موجة برد شديدة تعصف ببلاد الشام.. وتحذير من "الأسوأ"
تضرب بلاد الشام، الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين، هذه الأيام، موجة برد غير مسبوقة، لا سيما مع دخول ما تعرف "فترة الأربعينية"، التي تمتد من 22 ديسمبر حتى آخر يناير المقبل.
وتتأثر هذه الدول في مثل هذا التوقيت من العام بمنخفض جوي يتمركز فوق قبرص يصاحبه هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح باردة مع تساقط البرد، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة إلى ما دون العشرة مئوية.
ودعت مديرية الأمن العام في الأردن المواطنين، الأربعاء، إلى متابعة النشرات الجوية خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى حالة الطرق، محذرة من تشكل السيول بسبب الأمطار المتوقعة.
وبحسب دائرة الأرصاد الجوية في الأردن، ستسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، وتسقط زخات من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجيا مع ساعات الليل المتأخرة لتشمل المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية.
ثلوج في لبنان
وسيتأثر لبنان، بدءا من الخميس، بمنخفض جوي يتمركز حاليا فوق تركيا، وسيكون مصحوبا بكتل هوائية باردة وأمطار غزيرة حتى صباح يوم الجمعة، في وقت حذرت الأرصاد الجوية من تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية بكثافة.
وفي 20 ديسمبر الجاري، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بالعثور على جثة شاب في أحد الأودية متوفيا نتيجة الطقس البارد جدا الذي يجتاح البلاد، في حين دعت هيئة الأرصاد السكان إلى أخذ الحيطة والحذر.
وفاة رضيعين سوريين
وفي سوريا، تسبب البرد القارس بمقتل رضيعين في مخيم الركبان للاجئين داخل سوريا منتصف ديسمبر الجاري، ودمرت الأمطار الغزيرة المصحوبة بحبات البرد عددا من خيم اللاجئين بالمخيم.
وتوفي الرضيعان السوريان، وهما دون الستة أشهر، في المخيم الواقع على الحدود السورية الأردنية مع اشتداد برودة الطقس وفقدان المستلزمات العلاجية اللازمة، وفق ما ذكر بيان لليونيسف.
3 منخفضات جوية
ومن المتوقع أن تتأثر الأراضي الفلسطينية بثلاثة منخفضات جوية متتالية خلال الأسبوع المقبل، في ظاهرة غير مألوفة لم تشهدها البلاد من سنوات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
وسيرافق هذه المنخفضات الجوية رياح باردة وقوية وأمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد، في حين من المتوقع أن تغطي الثلوج الكثيفة المناطق الجبلية والمرتفعات في شمالي فلسطين.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- موجة برد شديدة تعصف ببلاد الشام.. وتحذير من "الأسوأ"
- ترامب يغادر العراق.. وإلغاء اجتماعه مع عبدالمهدي
- من المنتصر في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب العسكري الأميركي؟
- الضربة الإسرائيلية قرب دمشق.. سر "الطائرتين المشبوهتين"
- إسرائيل تستهدف مواقع للحرس الثوري وحزب الله في ريف دمشق
- واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام السوري السجون بالإعدامات
- ترامب مستعد لزيارة تركيا تلبية لدعوة من أردوغان
- ترامب: إعادة إعمار سوريا ستمولها السعودية بدلا منا
- تعزيزات تركية قياسية قرب منبج... والنظام السوري يحشد شرقاً
- أردوغان وترامب اتفقا على التنسيق بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من سوريا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)