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المصنفة ايضاً في: الشرق الاوسط واالعرب, شؤون اسرائيلية

صور فضائية لأهداف "إيرانية" في دمشق بعد الغارات الإسرائيلية

آخر تحديث: منذ 57 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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صور فضائية لأهداف &quot;إيرانية&quot; في دمشق بعد الغارات الإسرائيلية
الغارة شنت الثلاثاء الماضي

قالت صحيفة "هآرتس" إن شركة "إيميدجسات إنترناشيونال"، المختصة بالتصوير عبر الأقمار الصناعية كشفت صورا توضح الأضرار التي نجمت عن غارة جوية إسرائيلية على أهداف إيرانية بالقرب من العاصمة السورية دمشق، الثلاثاء الماضي.

 

وأكد مسؤول أمني إسرائيلي الأربعاء لوكالة أسوشيتدبرس أن إسرائيل نفذت ضربة جوية ليلية في سوريا، قائلا إنها أصابت سلسلة من الأهداف الإيرانية.

 

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الضربة الجوية أصابت أهدافا لوجستية إيرانية تستخدم لنقل الأسلحة إلى ميليشيات حزب الله. وأضاف المسؤول أن إسرائيل استهدفت أيضا بطارية سورية مضادة للطائرات قرب دمشق، أطلقت النار على الطائرات الحربية الإسرائيلية.

 

 

وذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية، الثلاثاء، أن طائرات إسرائيلية قادمة من المجال الجوي اللبناني قصفت مستودع أسلحة غرب دمشق. ووفقا للتقارير، أصيب ثلاثة جنود سوريين في الهجوم الذي استهدف مستودعات حزب الله.

المصدر: سكاي نيوز

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