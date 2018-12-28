عربية ودولية

العالم الشرق الاوسط واالعرب شؤون اسرائيلية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | عربية ودولية | الشرق الاوسط واالعرب | مصر.. حصيلة جديدة لقتلى انفجار الجيزة
المصنفة ايضاً في: الشرق الاوسط واالعرب, تقارير بالفيديو

مصر.. حصيلة جديدة لقتلى انفجار الجيزة

آخر تحديث: منذ 21 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 83
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
Loading the player...

قالت السلطات المصرية إن ثلاثة سياح فيتناميين ومرشدا سياحيا مصريا قتلوا وأصيب 10 آخرون على الأقل عندما انفجرت عبوة بدائية الصنع أثناء مرور حافلة سياحية كانت تقلهم على بعد مسافة تقل عن أربعة كيلومترات من أهرامات الجيزة.

 

والانفجار هو أول هجوم مميت يستهدف سياحا أجانب في مصر منذ ما يربو على عام ويأتي في وقت يشهد فيه قطاع السياحة، المصدر الحيوي للعملة الأجنبية، تعافيا بعد تراجع حاد في أعداد الزائرين منذ 2011.

 

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وينشط متطرفون بعضهم على صلة بتنظيم داعش في مصر وسبق أن استهدفوا الأجانب في الماضي.

 

وقالت بيانات رسمية إن تسعة سياح فيتناميين أصيبوا وإن المصاب العاشر هو سائق مصري.

 

وذكرت وزارة الداخلية أن عبوة بدائية الصنع كانت مخبأة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة انفجرت أثناء مرور الحافلة السياحية في حوالي الساعة 1815 (1615 بتوقيت غرينتش).

 

وقال مراسل لرويترز إنه بعد ساعتين أمكن رؤية الحافلة خلف طوق أمني للشرطة وقد تضرر جانبها بشدة وهشمت نوافذها.

 

وكان في الموقع عشرات من رجال الشرطة ورجال الإطفاء في الشارع الضيق القريب من الطريق الدائري حيث كانت حركة المرور تسير بشكل طبيعي.

 

وبعد ذلك بقليل أحضر عمال شاحنة لسحب الحافلة بعيدا عن الموقع.

 

وقال محقق في موقع الهجوم إن العبوة الناسفة زرعت على الأرجح قرب السور.

 

ونقل المصابون إلى مستشفى الهرم القريب حيث قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لقناة تلفزيونية محلية إن المرشد السياحي توفي متأثرا بجراحه.

 

وقال مدبولي لقناة إكسترا نيوز التلفزيونية "الأتوبيس خرج عن المسار المؤمن من جانب قوات الأمن بدون إبلاغ عن تغيير المسار".

 

وأضاف "تم التواصل مع سفارة فيتنام لاحتواء آثار الحادث والمهم الآن تقديم الرعاية للمصابين".

 

وأكدت وزارة الداخلية مقتل سائحين وقال مكتب النائب العام فيما بعد أن ثالثا توفي. وقالت الوزارة إن 14 سائحا فيتناميا كانوا على متن الحافلة.

 

وكان آخر هجوم أسقط قتلى واستهدف سياحا أجانب في مصر في يوليو 2017 عندما قتل سائحان ألمانيان طعنا في الغردقة على ساحل البحر الأحمر.

 

المصدر: سكاي نيوز

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)