تشاووش أوغلو من موسكو: إرادتنا مشتركة لتطهير سوريا من الإرهاب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، إن بلاده وروسيا تمتلكان إرادة مشتركة لتطهير الأراضي السورية من كافة المنظمات الإرهابية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عقب اجتماع ضم وفدين رفيعين من البلدين في العاصمة موسكو.

وأكد تشاووش أوغلو مواصلة تركيا التعاون بشكل وثيق مع روسيا وإيران حول قضايا المنطقة.

وأضاف: "باعتبارنا ضامنين لمسار أستانة (جهود التسوية السياسية بين المعارضة والنظام)، فإننا ندافع عن وحدة تراب سوريا وكيانها السياسي، ونعارض جميع الجهود التي من شأنها الإخلال بهما".

وفي وقت سابق السبت، انطلقت في موسكو مباحثات تركية روسية بمشاركة وزراء خارجية ودفاع البلدين ومسؤولين رفيعين، لمناقشة التطورات في سوريا.