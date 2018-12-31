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"إف 16" ومروحيات فوق منبج.. تركيا تتحرك برا وجوا

آخر تحديث: منذ 29 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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&quot;إف 16&quot; ومروحيات فوق منبج.. تركيا تتحرك برا وجوا

أدخل الجيش التركي، خلال الساعات الأخيرة، آليات عسكرية إلى المنطقة التي يسيطر عليها شمالي سوريا، وذلك في إطار استعداداته لشن عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في منبج وشرقي الفرات.

 

وقال صحفيون أتراك مرافقون للجيش التركي شمال سوريا، إن مقاتلات "F16" ومروحيات تابعة للجيش التركي حلقت، صباح الاثنين، فوق منبج في إطار عمليات استكشافية للمدينة.

 

والأحد، دفعت أنقرة 50 شاحنة محملة بدبابات ومدافع إلى مناطق حدودية محاذية لمنبج، الأمر الذي يشي بقرب موعد الهجوم التركي.

 

كما تم، السبت، إرسال مركبات عسكرية وناقلات جند مدرعة وشاحنات محملة بالعتاد إلى منطقة إيلبايلي في ولاية كليس، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

 

ويأتي تكثيف النشاط العسكري التركي، بعدما اتفقت أنقرة وواشنطن على التنسيق بشأن الانسحاب الأميركي، الذي اعتبرته قوات سوريا الديمقراطية، حليفة الولايات المتحدة بالحرب على داعش، "طعنة في الظهر".

المصدر: سكاي نيوز

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