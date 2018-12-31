20 ألف قتيل حصيلة النزاع في سوريا عام 2018

في مدينة منبج الشمالية (أ. ف. ب)

شهد العام 2018 سقوط حوالى عشرين ألف قتيل في سوريا، وهي أدنى حصيلة منذ اندلاع النزاع فيها قبل نحو ثماني سنوات، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الإثنين).

وقد وثّق المرصد مقتل 19 ألفاً و666 شخصاً في العام 2018، بينهم 6349 مدنياً، ومن هؤلاء 1437 طفلاً. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "إنها أدنى حصيلة سنوية للقتلى منذ بداية الأحداث في سوريا" في منتصف مارس (آذار) 2011.

وفي العام 2017 قتل أكثر من 33 ألف شخص، فيما سجل العام 2014 أعلى حصيلة سنوية بمقتل أكثر من 76 ألف شخص. وشهد العام نفسه صعود تنظيم "داعش" وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد.

ومن أبرز معارك العام 2018، تلك التي لا تزال تخوضها قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، التي تضم فصائل كردية وعربية، بدعم من التحالف الدولي ضد آخر جيب لتنظيم "داعش" في محافظة دير الزور في أقصى شرق سوريا.

وأوضح عبد الرحمن أن "غالبية القتلى في الجزء الأول من العام سقطوا في قصف للنظام وحليفته روسيا على مناطق المعارضة وبينها الغوطة الشرقية، فيما طغى قتلى غارات التحالف الدولي ضد آخر جيب لتنظيم داعش على النصف الثاني من العام".