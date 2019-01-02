هيئة تحقيق بريطانية تطالب بزيارة الناشطات المعتقلات بالسعودية

اللجنة تريد لقاء ناشطات سعوديات وردت أسماؤهن في تقرير هيومن رايتس ووتش بينهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وسمر بدوي (الجزيرة)

بعثت هيئة التحقيق في اعتقال الناشطات المعتقلات في السعودية -وهي هيئة بريطانية مستقلة- رسالة إلى السفير السعودي في بريطانيا الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز تطلب منه السماح لأعضاء الهيئة بزيارة المملكة للتحقيق في أوضاع المعتقلات.

وقال رئيس الهيئة النائب كريسبين بلانت إن مكتب محاماة "آي تي إن" كلفه بالنيابة عن مواطن سعودي -تم التكتم على اسمه- بتشكيل الهيئة للتحقيق في أحوال المعتقلات.

وأوضح أن الهيئة -التي شكلها برلمانيون بريطانيون- ستجري تحقيقا مستقلا في أوضاع واحتجاز ومعاملة المعتقلات السعوديات وأوضاعهن الصحية، مضيفا أنها تريد لقاء ناشطات سعوديات وردت أسماؤهن في تقرير هيومن رايتس ووتش، بينهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وسمر بدوي.

كما أوضح النائب البريطاني أن الهيئة المستقلة ستحقق في مزاعم وردت بشأن المعتقلات تشمل التعذيب والتحرش الجنسي وتهديد الناشطات المحتجزات بالاغتصاب والضرب والتهديد بالإعدام.

وتأمل الهيئة جمع شهادات مباشرة من المعتقلات أثناء زيارة السعودية، كما أنها ترغب في مقابلة المسؤولين عن احتجاز المعتقلات السعوديات.

وقالت إنها تنتظر ردا من السفارة السعودية على طلبها بزيارة المعتقلات في موعد أقصاه التاسع من الشهر الجاري.