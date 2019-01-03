ترامب يصدم حلفاءه مرة أخرى بشأن سوريا وإيران

صدمة في القدس من تصريحات الرئيس الأمريكي أمام الكابينيت الأمريكي عن أن إيران ضعيفة وتسحب قواتها من سوريا واليمن.. وأنها في الحقيقة تقدر أن تفعل ما تشاء بعد خروج أمريكا من هناك

صدمة تلو الأخرى من سياسة ترامب في الشرق الأوسط: دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا، أمام الكابينيت، قائلا إن إيران تحارب في الراهن من أجل البقاء، وأنها تسحب قواتها من سوريا واليمن. واعترف ترامب أن خروج القوات الأمريكية من سوريا ستلعب لصالح إيران، قائلا: “إيران تستطيع أن تتصرف كما تشاء في سوريا”.

وشدّد الرئيس الأمريكي في الجلسة التي كانت مفتوحة للإعلام على أن قرار الانسحاب من سوريا نهائي واصفا سوريا بأنها “رمل وموت”، وليس هناك شيء يهم أمريكا. “لا يوجد في سوريا ثراء واسع” أوضح ترامب. وكان الرئيس الأمريكي قد فاجأ حلفاءه في المنطقة حين أعلن أنه أمر بسحب القوات الأمريكية من سوريا، وبعد انتقادات وضغوط داخلية قرّر أن يمتد الانسحاب على فترة طويلة وليس خلال 30 يوما كما قرر في البداية، إلا أن ترامب أوضح أنه مصمم على ترك سوريا.

ووصف مسؤول إسرائيلي تحدث مع الإعلام الإسرائيلي تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها “محزنة” وتدل على أنه لا يصغي للتقارير الاستخباراتية. وأضاف المسؤول قائلا “أنا مصدوم من هذه التصريحات. ترامب ليس على دراية بما يجري في سوريا، لا سيما بالمجهود الإيراني لتعزيز وجودها العسكري”.

“الشيء الوحيد الذي يبعث إلى الطمأنينة هو أن ترامب لا يعارض ما نقوم به في سوريا وأنه قال من قبل إن إسرائيل تعرف جيدا كيف تدافع عن نفسها. هذه التصريحات لن تغيّر في سياستنا في سوريا. سنواصل العمل بحزم ضد وجود إيران هناك” قال المسؤول.