- واشنطن تلمح للبقاء في سوريا.. حتى القضاء على داعش
- لتحافظ على هدوئك.. تعلم الأسرار العشرة للتحكم بعواطفك
- صحف غربية: المحاكمة السعودية لقتلة خاشقجي مسرحية هزلية
- الضوء الأخضر للحكومة لم يأت بعد
- عون وباسيل: خيارات وأفكار.. برِّي: الحــل أمامكم.. و«الحزب» يهاجم الحريري
- 100 ألف مولود سوري مُسجَّلون رسمياً! ماذا عن غيــر المُسجَّلين؟
- تفاصيل «المبادرة الرئاسية 2»... من ابراهيم إلى باسيل
- ما يعنيه «إحياء» حكومة تصريف الأعمال في «زمن الفشل»!؟
- العونيّون و«الشارع»: «مش وقتها»!
- ما هي حاجة «العهد القوي» لـ«الثلث المسيحيّ الضامن»؟
- الخيانة أشعلت حرباً ملكية.. كيف رأت الأميرة ديانا الأمير تشارلز عدواً لها
- الحياة الزوجية بعد 10 سنوات.. مشكلات تتكرر وحلول بسيطة
- العلماء يصلون إلى "بحيرة الألغاز" تحت جليد القطب الجنوبي
- ملامح الفاشيّة في الديموقراطيّات الغربيّة: الحالة الأميركيّة
- حزب الله يدعم باسيل... لحكومة من 32 وزيراً
- ماذا وراء عرقلة التأليف: حزب الله يرمي المسؤولية بالكامل على الحريري؟
- جنبلاط يرى أن الضوء الاخضر للتشكيل لم يأت بعد وقاطيشه يتهم باسيل بالتعطيل... "لأهداف شخصية"
- موازنة 1969 أم 1970 أم لا سابقة أبداً؟
- تطويق إيران واجتذاب سوريا: سيناريو قديم بنسخة جديدة
- «ماكنزي»: خفض الرواتب وزيادة الـ TVA!
- ادعاء إسرائيلي ــــ أميركي ضد 11 مصرفاً لبنانياً: متآمرون مع حزب الله!
- سجال بين المحافظ وسعد
- توقعات الأبراج ليوم January 5, 2019
- النقاب يدخل مناهج غرب أستراليا
- من يلعب بدم الجغرافيا ستلعب بدمه ورأسه
- بسبب خطأ كارثي..عراقي داعشي بصدد الخروج لشوارع أستراليا
- إشكال وإطلاق نار ومحاولة خطف شاب في منطقة الحدث!
- باسيل "يقوطب" على ابراهيم
- شاهد على العصر- جوني عبده ج8
- أستراليا: سكان أوبال بصدد رفع دعوى قضائية جماعية حول العيوب الانشائية
- أستراليا.. مطاردة تنتهي بالانتحار
- ... ومستشفيات البقاع تلوِّث الليطاني أيضاً!
- لبنان يُضرِب ضد رئيس الجمهورية أولاً
- حاكم مصرف لبنان: لا علاقة لقروض عائلة ميقاتي بالمؤسسة العامّة للإسكان
- ابو كسم للطبش: نحن لا نعبد الحجر
- "اللباس الفاضح".. ممثلة تركية تثير ضجة بفستان الزفاف
- منظمة حقوقية: السلطات السعودية صورت ناشطة معتقلة وهي عارية
- 10 أعراض للسرطان يمكنك اكتشافها بنفسك
- اليمين المتطرف الالماني يشكل مجموعات للدفاع الذاتي بعد اعتداء مهاجرين على مارة
- بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يفوز على ليفربول 2-1 ويكبده الخسارة الأولى هذا الموسم
- بطولة اسبانيا: ريال يكتفي بنقطة من مباراته المؤجلة مع فياريال
- 225 يوماً بلا حكومة: إلى الإضراب دُر
- لبنان في مهب عاصفتين... والقمة الإقتصـــادية مُهدَّدة بالتأجيل
- «حزب الله» يدخل المواجهة المصيرية الأولى منذ تأسيسه
- روسيا «تتدخل» حكومياً
- 100 يوم شديدة الصعوبة
- الحكومة بين «البريستو» وفيتامين الليمون!
- «بيت بنوافذ كثيرة»
- التجاذب يتسع: تعويم الحكومة أو تعويم الشارع؟
- تفاؤل مفتعل بالحكومة وطروحات باسيل "قديمة" و"التشاوري" مستعد لترشيح أسماء جديدة لتمثيله
اخترنا لكم
-
لماذا تحظى النساء بجنس أفضل في ظل ...الكاتب:
-
حين تشعر “ديرشبيغل” بالعار ...الكاتب:
-
بعد ذبح السائحتين.. جريمة بشعة أخرى تقسم ...الكاتب:
-
لعنة باريس.. كيف زرعت فرنسا جذور الطائفية ...الكاتب:
-
فضيحة جديدة.. إطلالات إباحية وصور عارية لقريبة ...الكاتب:
-
فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل ...الكاتب:
-
صور فضائية لأهداف "إيرانية" في دمشق بعد ...الكاتب:
-
بابا فانجا: ترامب سيصاب بالصمم وبوتين سيتعرّض ...الكاتب:
-
من المنتصر في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب ...الكاتب:
-
الضربة الإسرائيلية قرب دمشق.. سر "الطائرتين المشبوهتين" ...الكاتب:
-
هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين ...الكاتب:
-
إسرائيل تستهدف مواقع للحرس الثوري وحزب الله ...الكاتب:
-
واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام ...الكاتب:
-
الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ ...الكاتب:
-
ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى ...الكاتب:
-
صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على ...الكاتب:
-
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال ...الكاتب:
-
فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما ...الكاتب:
-
وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب ...الكاتب:
-
احتجاجات طلابية في هولندا ضدّ سياسات الحكومة ...الكاتب:
واشنطن تلمح للبقاء في سوريا.. حتى القضاء على داعش
لمح مسؤولون أميركيون إلى أن قوات بلادهم ستبقى موجودة على الأراضي السورية إلى حين القضاء على تنظيم داعش المتشدد، مؤكدين على أن واشنطن لم تحدد جدولا زمنيا للانسحاب حتى الآن.
وأوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن عدم وجول جدول زمني لسحب القوات الأميركية من سوريا، وعددها نحو 2000 جندي، لا يعني أنها ستبقى هناك إلى جل غير مسمى.
وقال مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية، إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، لا تزال تستعيد السيطرة على مناطق يوجد بها مسلحون من داعش.
وسعى المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، في حديث للصحفيين قبل زيارة الوزير مايك بومبيو إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، إلى تبديد المخاوف بشأن استعادة داعش تنظيم صفوفه من جديد.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "ليس لدينا جدول زمني لسحب قواتنا من سوريا. سيتم ذلك بطريقة نواصل فيها نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا الضغط على تنظيم داعش في كل مكان ولا نترك أي فراغ للإرهابيين".
وأكد مسؤولون أميركيون لرويترز، أن الانسحاب الأميركي من سوريا قد يستغرق عدة أشهر، مما يمنح القوات المدعومة من الولايات المتحدة الوقت لتوجيه ضربات نهائية للتنظيم المتشدد.
لكن مسؤولا كبيرا بالإدارة يرافق جون بولتون، مستشار البيت الأبيض للأمن القومي في جولة إلى الشرق الأوسط، قال إن ترامب تلقى تأكيدات من قادته العسكريين تفيد بأن مهمتهم "يمكن إنجازها في غضون أسابيع".
وقال ترامب الأربعاء الماضي إن الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا ببطء "على مدى فترة زمنية"، وإنها ستحمي المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم في البلاد حينما تسحب قواتها.
ويقول خبراء إن انسحاب الولايات المتحدة يمكن أن يسمح لداعش بإعادة تنظيم صفوفه.
وكان قرار ترامب المفاجئ بسحب القوات سببا في استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس الشهر الماضي.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- واشنطن تلمح للبقاء في سوريا.. حتى القضاء على داعش
- صحف غربية: المحاكمة السعودية لقتلة خاشقجي مسرحية هزلية
- منظمة حقوقية: السلطات السعودية صورت ناشطة معتقلة وهي عارية
- ترامب يصدم حلفاءه مرة أخرى بشأن سوريا وإيران
- "حاويات الأمونيا" في خليج حيفا "قنبلة نوويّة".. نصرالله هدّد و"اسرائيل" تحرّكت!
- من "القبر العثماني" في سوريا.. أردوغان يبعث برسالة للأكراد
- هيئة تحقيق بريطانية تطالب بزيارة الناشطات المعتقلات بالسعودية
- تركيا تتعهد محاربة «داعش في شكل فاعل» وفرنسا عازمة على «إنهاء المهمة»
- ترامب "يتراجع عن خطته الأولى" لسحب القوات من سوريا
- 20 ألف قتيل حصيلة النزاع في سوريا عام 2018
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)