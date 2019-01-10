- من يملاً الفراغ في شرقي الفرات: تركيا أم العرب؟
- أستراليا: طرود مشبوهة وصلت إلى سفارات وقنصليات في البلاد
- توقعات الأبراج ليوم January 10, 2019
- ميدل إيست آي: هذه الدول العربية تتعاون مع إسرائيل ضد تركيا
- فخورة لكوني أول مسلمة تترشح في حزب الليكود
- هنيبعل القذافي يشعلها بين بزي وجريصاتي
- لبنان يدخل مدار «عاصفة سياسية» على وهج مأزق تأليف الحكومة
- أخبار وأسرار لبنانية
- بري يدعو إلى تأجيل القمة الاقتصادية: يجب أن يكون لبنان علامة جمع وليس طرح
- شاهد على العصر - جوني عبده ج11
- شيء متعفّن هنا
- بيروت – الأسد ترحّب بسوريا – الأسد!
- صور بن علي خلال عقد قران ابنته تثير سخرية التونسيين
- لص سيئ الحظ حاول سرقة بطلة فنون قتالية... هذا ما حدث معه
- بالفيديو... تركي يُدخل حماراً لمحل احتجاجاً على منع الأكياس البلاستيكية
- مؤسسة Getup تجري استطلاعا لاختيار أسوأ الشخصيات داخل ائتلاف أستراليا
- أستراليا تحاكم مراهقا إفريقيا بتهمة ضرب شخص غريب بهراوة معدنية
- صباح الأربعاء: البلاد غارقة في شبر مياه وعتب طهران على عون... احذروا أفخاخكم!
- بكركي لجبهة ضغط مارونية للتأليف... وبرِّي: الحكومة «في خبر كان»
- «نورما» تهدأ اليوم.. وعاصفة التأليف إلى الواجهة!
- "المستقبل": تحميل الحريري مسؤولية تأخير الحكومة هدفه "تسويق اقتراحات منتهية الصلاحية"
- ما بين "بريستول" جديد و"قرنة شهوان" أخرى
- نهاد المشنوق: الملاكم
- خطوة إلى الأمام...خطوتان إلى الوراء
- الحريري - دمشق: إقترب الإنفتاح!
- الحريري الصامت: لا لحكومة بأمرة «حــزب الله»
- كيف سعى باسيل إلى دعوة سوريا؟
- «التيار»: تعرّضــنا لخديعة
- لماذا لا يقول سلامة الحقيقة في قضية «سيدروس»؟
- أين تعويضات موظفي أوجيرو؟
- معركة رئاسية مبكرة: الرئاسة تصنع الرئيس القوي
- التأليف المؤجل ينتظر التقاطع الإقليمي؟
- الاستجرار يوفّر مليار دولار سنوياً
- حدث في مثل هذا اليوم January 9, 2019
- العاصفة «أَطْبَقَتْ» على لبنان و«فضحتْ» بناه التحتية
- لبنان: أزمة تشكيل الحكومة تتشعب وبكركي تدفع باتجاه «قمة مسيحية»
- بري: الحكومة الجديدة «في خبر كان»
- «نورما» تنحسر اليوم.. لكن الآتي أعظم
- 3400 دولار غرامة لزوجة تركية خرقت "واجب الإخلاص"
- الحوثيون يد إيران العابثة في اليمن
- بحث عن سراب في اليمن
- لماذا رفض اردوغان استقبال بولتون بشكل مهين وهاجمه بشراسة غير مسبوقة؟ هل أفسد نتنياهو طبخة الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سورية؟ وما هي خيارات الرئيس التركي الحالية؟ وكيف سيكون الرد الروسي السوري على هذه التطورات التي تصب في مصلحتهما؟
- صحيفة إسبانية: مسيحيو العراق يحنون لعهد صدام
- أستراليا تدرس منح اللجوء للفتاة السعودية "الهاربة" رهف
- كيف يقوّم المحيطون بحزب الله ”جموح” باسيل الى ضمان الرئاسة الاولى؟
- أزمة حكومة أم أزمة توريث، تفتح معركة الرئاسة المبكرة؟
- هل يتكرّر "طعن" الحريري بأيدي الـ 2009 نفسها؟
- الأسد عن مرجع لبناني: لونه الرمادي لم يعد يعجبنا!
- "نورما" مستمرة والثلوج تلامس الـ500 م
- روسيا "الناعمة" في لبنان بصحبة حزب الله
اخترنا لكم
-
صحيفة إسبانية: مسيحيو العراق يحنون لعهد صدام ...الكاتب:
-
لماذا تحظى النساء بجنس أفضل في ظل ...الكاتب:
-
حين تشعر “ديرشبيغل” بالعار ...الكاتب:
-
بعد ذبح السائحتين.. جريمة بشعة أخرى تقسم ...الكاتب:
-
لعنة باريس.. كيف زرعت فرنسا جذور الطائفية ...الكاتب:
-
فضيحة جديدة.. إطلالات إباحية وصور عارية لقريبة ...الكاتب:
-
فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل ...الكاتب:
-
صور فضائية لأهداف "إيرانية" في دمشق بعد ...الكاتب:
-
بابا فانجا: ترامب سيصاب بالصمم وبوتين سيتعرّض ...الكاتب:
-
من المنتصر في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب ...الكاتب:
-
الضربة الإسرائيلية قرب دمشق.. سر "الطائرتين المشبوهتين" ...الكاتب:
-
هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين ...الكاتب:
-
إسرائيل تستهدف مواقع للحرس الثوري وحزب الله ...الكاتب:
-
واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام ...الكاتب:
-
الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ ...الكاتب:
-
ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى ...الكاتب:
-
صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على ...الكاتب:
-
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال ...الكاتب:
-
فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما ...الكاتب:
-
وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب ...الكاتب:
ميدل إيست آي: هذه الدول العربية تتعاون مع إسرائيل ضد تركيا
كشف موقع ميدل إيست آي أن مدير جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين التقى الشهر الماضي مسؤولين إماراتيين ومصريين وسعوديين لبحث سبل التصدي لنفوذ تركيا في المنطقة.
وذكر الموقع الإخباري البريطاني في تقرير حصري لرئيس تحريره ديفد هيرست، أن السعودية والإمارات ومصر دبرت خطة مع إسرائيل للترحيب بعودة الرئيس السوري بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية بغية تهميش النفوذ الإقليمي لتركيا وإيران.
ويضيف الموقع أن انعقاد الاجتماع جاء ردا على ما وُصف بالبرود الملحوظ في العلاقات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرياض منذ جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
ويشير إلى أن الدول الأربع اتفقت على الخطة الدبلوماسية في اجتماع سري عُقد في عاصمة خليجية الشهر الماضي بحضور عدد من كبار مسؤولي أجهزة استخباراتها، من بينهم مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يوسي كوهين.
نفوذ تركيا
ويضيف أن المسؤولين اتفقوا خلال ذلك اللقاء على اعتبار تركيا –وليس إيران- هي الخصم العسكري الرئيسي لهم في المنطقة، وناقشوا أيضا الخطط الكفيلة بمواجهة النفوذ التركي.
وأبلغ الإسرائيليون الاجتماع السري أن إيران يمكن احتواؤها عسكريا، لكن تركيا لديها قدرات أكبر بكثير.
ونسب الموقع البريطاني إلى كوهين قوله أثناء الاجتماع إن "القوة الإيرانية هشة. أما التهديد الحقيقي فيأتي من تركيا".
إجراءات أربعة
ويضيف هيرست أن المشاركين اتفقوا في الاجتماع على أربعة إجراءات، أولها مساعدة الرئيس ترامب في مساعيه لسحب القوات الأميركية من أفغانستان.
ويشير إلى أن ثاني تلك الإجراءات يتمثل في السيطرة على السنة في العراق، ويُقصد بذلك المحاولات الرامية إلى تقليص النفوذ التركي على تحالف المحور الوطني، أكبر كتلة نيابية سنية في البرلمان العراقي.
ويفيد هيرست في تقريره أن ضغوطا مورست على رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) محمد الحلبوسي إبان زيارته الرياض في17 ديسمبر/كانون الأول واجتماعه بالسفير السعودي السابق لدى العراق ثامر السبهان الذي خيَّره بين الحد من النفوذ التركي على تحالف المحور الوطني أو الانسحاب كلية منه.
عودة الأسد
ويضيف الكاتب أن ثالث الإجراءات التي نوقشت خلال الاجتماع السري هي مبادرة تهدف إلى إقامة علاقات دبلوماسية بين الدول العربية الثلاث والرئيس بشار الأسد.
ويشير موقع ميدل إيست آي إلى أن المجتمعين بحثوا في لقائهم الرسالة التي يريدون إيصالها إلى بشار الأسد، الذي اعتمد في الحرب الأهلية اعتمادا كبيرا على الدعم العسكري الإيراني ومقاتلي حزب الله اللبناني المدعوم من طهران.
ونقل الموقع عن مسؤول خليجي على اطلاع بما دار في تلك النقاشات القول إن المجتمعين "لا يتوقعون أن يقطع بشار علاقاته مع إيران، بل يريدون منه أن يستغل الإيرانيين بدلا من أن يستغلونه".
وأضاف المصدر أن "الرسالة (التي أرادوا إيصالها) هي: عُد إلى الطريقة التي كان والدك يتعامل بها مع الإيرانيين، على الأقل كأنداد على طاولة المفاوضات بدل الانصياع لمصالحهم".
وبحسب بعض المصادر، فإن مصر تريد من الحكومة السورية أن تعلن أن أعداءها الرئيسيين هم تركيا وقطر وجماعة الإخوان المسلمين.
أما الحوافز التي يقدمها المجتمعون للرئيس الأسد فهي الوعد بإعادته إلى حضن الجامعة العربية، ودعم الدول العربية له في معارضته للوجود العسكري التركي في شمال سوريا.
الأكراد ضد تركيا
ويضيف التقرير أن رابع الإجراءات التي اتُّفق عليها خلال الاجتماع السري للدول الثلاث وإسرائيل يتمثل في تقديم الدعم لأكراد سوريا إزاء محاولات تركيا طرد قوات حماية الشعب الكردية ونظيرها السياسي حزب الاتحاد الديمقراطي من الحدود التركية وحتى الحدود العراقية.
كما اتفق مسؤولو استخبارات الدول الأربع على تعزيز العلاقات مع حكومة إقليم كردستان العراق والحيلولة دون أي مصالحة مع أنقرة.
ويقول المسؤول الخليجي إن السعوديين يوافقون على السياسة الرامية لإقناع الأسد من أجل إضعاف تركيا.
ويلفت هيرست في تقريره إلى أن إسرائيل ليس لديها اتصال مباشر بالأسد، إلا أنها ظلت تستعين برجال أعمال سوريين –مسيحيين ومن الطائفة العلوية- كوسطاء.
الإمارات والمخابرات الأميركية
ومن بين الأمور التي كشف ديفد هيرست النقاب عنها في تقريره، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بذل جهودا لرأب الصدع في العلاقات غير المستقرة بين البيت الأبيض والبلاط الملكي السعودي.
وقبل ذلك تدخل بن زايد لإصلاح ذات البين في علاقة الملك سلمان بن عبد العزيز مع ابنه وولي عهده محمد.
وجاء في تقرير هيرست أن الملك اسشاط غضبا عندما علم بالدور الذي اضطلع به ابنه في جريمة قتل خاشقجي.
واللافت أن محمد بن سلمان لم يكن حاضرا في اللقاء الذي جمع بين والده الملك وولي عهد أبو ظبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ومضى هيرست في تقريره الحصري إلى الكشف عن أن محمد بن زايد أوعز إلى أخيه مستشار الأمن القومي طحنون بن زايد طلب لقاء مع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) جينا هاسبل عقب إطلاعها أعضاء مختارين في الكونغرس بتفاصيل جريمة قتل خاشقجي التي استنتجت الوكالة أن بن سلمان يتحمل المسؤولية عنها.
غير أن طلب بن زايد للقاء هاسبل قوبل بالرفض. وعندما فشلت تلك المحاولة -بحسب مصادر لميدل إيست آي- أوفد محمد بن زايد ابنه خالد إلى واشنطن للغرض نفسه، حيث جرى تحديد موعد للمقابلة لكنها لم تحدث.
وقبل ذلك بشهر، التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بمحمد بن زايد لكن اجتماعهما لم يسفر عن كسر حالة الجمود.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- ميدل إيست آي: هذه الدول العربية تتعاون مع إسرائيل ضد تركيا
- فخورة لكوني أول مسلمة تترشح في حزب الليكود
- صحيفة إسبانية: مسيحيو العراق يحنون لعهد صدام
- الخديعة التركية.. كيف عطلت الانسحاب الأميركي من سوريا؟
- إسرائيل تسعى لمطالبة دول عربية بـ250 مليار دولار تعويضات
- موقع استخباري: هذا هو الدافع الحقيقي لزيارة البشير لسوريا
- واشنطن تلمح للبقاء في سوريا.. حتى القضاء على داعش
- صحف غربية: المحاكمة السعودية لقتلة خاشقجي مسرحية هزلية
- منظمة حقوقية: السلطات السعودية صورت ناشطة معتقلة وهي عارية
- ترامب يصدم حلفاءه مرة أخرى بشأن سوريا وإيران
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)