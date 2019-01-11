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غارات "إسرائيلية" على العاصمة السورية دمشق
أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات إسرائيلية على العاصمةدمشق وأسقطت عددا منها.
وقال مصدر عسكري سوري إن طائرات حربية إسرائيلية تطلق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق والدفاعات الجوية تتصدى للصواريخ المعادية.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن قصفا إسرائيليا استهدف منطقة الكسوة جنوبي دمشق ومحيط مطار المزة.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف استهدف مستودعات صواريخ تابعة لميليشيات حزب الله في محيط الكسوة ومطار دمشق.
وأشارت مصادر متقاطعة للمرصد السوري أن قسما من الصواريخ أصاب 3 أهداف في الريفين الغربي والجنوبي الغربي للعاصمة دمشق، هي مستودعات أسلحة تتبع لميليشيا حزب الله اللبناني أو القوات الإيرانية.
فيما تتواصل عملية القصف إلى الآن، وردت معلومات للمرصد أفادت بسقوط أجسام في منطقة الجولان السوري المحتل، لا يعلم ما إذا كانت صاروخاً أطلق من الأراضي السورية، أو أنه شظايا صواريخ الدفاعات الجوية التي أطلقتها قوات النظام لاعتراض الصواريخ الإسرائيلية في الأجواء السورية.
وفي الأشهر الأخيرة قصفت إسرائيل بشكل متكرر منشآت عسكرية للنظام السوري أو لحلفائه قرب العاصمة السورية.
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