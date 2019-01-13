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قصف إسرائيلي على موقعين لحماس ردا على إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه قصف موقعَين تابعين لحركة حماس ردًا على إطلاق قذيفة صاروخيّة من غزّة باتّجاه إسرائيل ليل السبت، وذلك غداة تجدّد التوتّر في القطاع الفلسطيني حيث كانت دارت اشتباكات على طول السياج الحدودي.
وكتب الجيش الإسرائيلي على تويتر "أغارت مقاتلات حربيّة على بُنيانَيْن تحت الأرض تابعَين لمنظّمة حماس في شمال قطاع غزّة، ردًّا على إطلاق قذيفة صاروخيّة من القطاع باتّجاه الأراضي الإسرائيليّة في وقت سابق مساء اليوم (السبت)".
وأضاف "سيُواصل جيش الدّفاع العمل لحماية مواطني إسرائيل".
وبحسب مصادر أمنيّة في غزّة، لم تؤدّ الضربات الإسرائيليّة إلى سقوط ضحايا.
وكانت امرأة فلسطينيّة قُتلت الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات ومواجهات اندلعت على طول الحدود بين القطاع وإسرائيل.
وأمل مصطفى أحمد الترامسي (43 عامًا) هي الفلسطينيّة الثالثة التي تُقتل بنيران الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات مسيرات العودة منذ انطلاقها في 30 آذار/مارس 2018، وفق وزارة الصحّة في غزّة.
كما أصيب ما لا يقلّ عن 25 فلسطينيًا آخرين بالرّصاص الجمعة، بحسب الوزارة.
ومنذ بدء هذه الاحتجاجات في آذار/مارس 2018، قُتل 241 فلسطينيًا على الأقلّ بنيران الجيش الإسرائيلي، فيما قُتل جنديّان إسرائيليّان.
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