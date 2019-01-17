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مسؤولون أمريكيون: لا تراجع عن قرار الانسحاب من سوريا
بحسب خبر نقلته محطة "سي إن إن" الإخبارية
ذكر مسؤولون رفيعو المستوى بالبيت الأبيض، الأربعاء، أنه لا يوجد أي تراجع بخصوص قرار الرئيس، دونالد ترامب، الخاص ببدء سحب الجنود الأمريكيين من سوريا.
جاء ذلك بحسب خبر أذاعته محطة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نقلًا عن تصريحات أدلى بها عدد من المسؤولين - لم يتم الكشف عن هويتهم - لمراسليها بالبيت الأبيض.
وقال المسؤولون الأمريكيون، إنه لا يوجد في الوقت الراهن أي تراجع أو تغيير بخصوص قرار الرئيس ترامب المتعلق بسحب جنود بلاده من سوريا.
جاء ذلك بعد تصريحات قال فيها عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا "أثار حماسة داعش".
التصريحات جاءت في جلسة بالكونغرس الأمريكي، الأربعاء، في أعقاب إعلان التحالف الدولي مقتل جنود أمريكيين في هجوم بمدينة منبج، شمالي سوريا، تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.
وطالب "غراهام" الرئيس، ترامب بـ"إعادة النظر في قراره لسحب القوات الأمريكية من سوريا" بعد تبنى "داعش" الهجوم الدموي في منبج المحتلة من قبل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.
وفي ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، أعلن دونالد ترامب انسحاب قوات بلاده من سوريا.
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