وزيرة العدل الإسرائيلية تتعطر بـ"الفاشية"

أياليت شاكيد بثت الإعلان هازئة من خصومها اليساريين (مواقع التواصل)

أثارت وزيرة العدل الإسرائيلية أياليت شاكيد موجة من الجدل، من خلال بثها إعلانا انتخابيا لعطر يحمل اسم "الفاشية" للسخرية من خصومها السياسيين، خاصة أن البعض ممن يجهلون تفاصيل الإعلان رأوا في ذلك تأييدا مباشرا منها للفاشية.

واختارت شاكيد -وهي من الحزب اليميني الإسرائيلي "اليمين الجديد"- اسم "الفاشية" في إعلانها، هازئة للرد على معارضيها اليساريين الذين غالبا ما يصفون سياساتها بالفاشية، لتظهر أن فاشيتها ريحها طيبة مثل الديمقراطية، كما تقول.

הבושם שהשמאלנים פחות יאהבו. pic.twitter.com/vaQCtkT4Cr — איילת שקד ayelet shaked (@Ayelet__Shaked) 18 March 2019

وركزت في مقطع الفيديو الذي حصل على 161 ألف مشاهدة على منصة تويتر، على قضاة المحكمة العليا وصلاحياتهم التي تريد أن تحد منها بعد الانتخابات.

ونشرت شاكيد المقطع الذي يحاكي دعاية لعطر غال الثمن بالأبيض والأسود، وكلمة "الفاشية" بالإنجليزية باللون الذهبي.

وبدأت في الإعلان برفع خصلة من شعرها بطريقة أنثوية والتحدث بصوت هامس، ومن ثم تدور الكاميرا على جزء من وجهها وهي تضع قرطا لتظهر أصابع يدها مع خاتمين، ثم تقول بصوت خافت بالعبرية "ثورة قضائية".

وفي مقطع آخر، تضع شاكيد معطفا أبيض فوق ملابسها السوداء وتقول "تضييق النشاطات" بمعنى تضييق الصلاحيات، ومن ثم تظهر وهي تنزل درجا وتضيف "تعيين القضاة"، وبعدها "تقييد الالتماسات"، ثم تمسك بزجاجة عطر "الفاشية" وترشه على نفسها، وتقول بصوت يخلو من العواطف "بالنسبة لي أشم رائحة الديمقراطية"، ثم تظهر على الشاشة عبارة "اليمين الجديد".

ويرى إيلون ليفي من قناة إسرائيل "آي 24" أن الإعلان "يحاول اللعب على اتهامات منتقديها بأن شاكيد تتبع أجندة فاشية، وتريد بإعلانها أن تقول إن سياساتها في الواقع أكثر ديمقراطية".

وأضاف "بالنسبة لأي شخص لا يعرف أن اليسار غالبا ما يتهم شاكيد بالفاشية، فإن هذا الإعلان يبدو وكأنها تؤيد الفاشية وتصف نفسها بديمقراطية".

يشار إلى أن أياليت شاكيد ووزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، كانا قد أعلنا استقالتهما من حزب "البيت اليهودي" نهاية العام الماضي، وتشكيل حزب يحمل اسم "اليمين الجديد".