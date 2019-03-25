الاحتلال يقصف مكتب هنية ومبنى الأمن الداخلي بغزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مبنى شركة التأمينات والاستثمار وسط مدينة غزة ضمن عملية أعلنت أنها تأتي ردا على إطلاق صاروخ من القطاع على بلدة قرب تل أبيب، وقد أدى القصف إلى تدمير المبنى بالكامل وإحداث أضرار بالمباني المدنية المجاورة له.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المبنى -الذي قصفه وسط غزة- هو مبنى سري ومركزي تستخدمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقرا للأمن العام والمخابرات العسكرية التابعة لها.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات الاحتلال قصفت مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بثلاثة صواريخ ودمرته بالكامل.

وأضاف المراسل أن صفارات الإنذار دوت في بلدات إسرائيلية بغلاف غزة بعد إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، في حين نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية أن قذائف صاروخية أطلقت من غزة وسقطت في منطقة مفتوحة في أشكول.

مبنى الأمن الداخلي

كما ذكر الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت مبنى الأمن الداخلي في حي الرمال بغزة، وقال مراسل الجزيرة إن القصف أدى إلى تدمير المبنى.

وقصفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بصاروخ واحد منزل مسؤول في وزارة الداخلية بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية وأراض زراعية في مناطق متفرقة من القطاع.

وبحسب مصادر طبية، فقد أصيب خمسة أشخاص بجراح مختلفة جراء الغارات الإسرائيلية على غزة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قبيل بدء القصف على غزة قد قررت فتح الملاجئ العامة بمدينتي ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب وبئر السبع.

اتفاق تهدئة

وقد كشفت مصادر للجزيرة أن جهودا مصرية نجحت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، وأن الاتفاق دخل فعليا حيز التنفيذ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة.

كما أكد رئيس المكتب الاعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، أن الدوام سيكون غدا الثلاثاء كالمعتاد في جميع المؤسسات الحكومية بما فيها المؤسسات التعليمية.

وكانت حركة حماس قد حذرت على لسان الناطق باسمها، فوزي برهوم، الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب أي "حماقات" بحق غزة ومقاومتها.

كما أدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي على القطاع، في حين وضعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية "في حالة استنفار وجاهزية لمتابعة آثار العدوان"، كما أفاد المتحدث باسم الوزارة إياد البزم.

وفجر اليوم دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال تل أبيب، قبل أن تعلن الشرطة الإسرائيلية أن سبعة إسرائيليين أصيبوا في مستوطنة مشميرت قرب كفار سابا (شمال شرق تل أبيب) جراء سقوط صاروخ أطلق من القطاع.

واتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس بإطلاق الصاروخ، وأنها "المسؤولة عما يحدث في قطاع غزة"، لكن الحركة نفت مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي.