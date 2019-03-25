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المصنفة ايضاً في: الشرق الاوسط واالعرب, شؤون اسرائيلية

بعد نجاح الوساطة المصرية.. وقف إطلاق النار في قطاع غزة

آخر تحديث: منذ 9 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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بعد نجاح الوساطة المصرية.. وقف إطلاق النار في قطاع غزة
غارة أسرائيلية على غزة

أعلنت حركة حماس، مساء الاثنين، التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة نتيجة تدخل مصري وإثر موجة جديدة من العنف في القطاع.

 

وقال المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم، في بيان: "نجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بين الاحتلال وفصائل المقاومة".

 

وأوضح أن "وقف إطلاق النار بغزة بدأ الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش".

 

واستهدف الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، مواقع عدة لحماس في غزة، بينها ما قال إنه "مقر سري لحماس"، في وقت قالت مصادر ميدانية إن القصف طال منازل سكنية.

 

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "مقاتلات حربية أغارت على مبنى مكون من 3 طوابق في حي الصبرا في مدينة غزة"، مشيرا إلى أن المبنى المستهدف يعد مقرا سريا لحركة حماس.

 

وحسب البيان الذي نشره المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، فإن المقر "يستخدمه جهاز الأمن العام والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية التابعة لمنظمة حماس".

 

من جانبها، ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.

 

وأطلق 30 صاروخا دفعة واحدة من غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع، فيما اعترضت منظومة "القبة الحديدية" صاروخا فلسطينيا كان باتجاه جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود، حسبما ذكر الجيش الإسرائيلي.

 

وأصيب 6 فلسطينيين بجراح مختلفة في غارة إسرائيلية على شمال قطاع غزة، فيما أصيب مستوطن في إطلاق نار قرب مستوطنة حلميش شمال غربي رام الله في الضفة الغربية.

المصدر: سكاي نيوز

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